Tomasz Kot jest jednym z najpopularniejszych aktorów w kraju. Mimo sławy i zainteresowania mediów udaje mu się trzymać życie prywatne z dala od blasku fleszy. Kot w 2006 roku ożenił się z Agnieszką Olczyk-Kot. Małżonkowie wychowują dwoje dzieci, 15-letnią córkę Blankę i 12-letniego Leona. Starsza pociecha aktora postanowiła pójść w jego ślady. Blanka mimo młodego wieku ma na swoim koncie debiut na ekranie. Niebawem będzie można obejrzeć ją w serialu Netfliksa "Wielka Woda". Produkcja opowiada o powodzi, która w 1997 roku nawiedziła Wrocław i Dolny Śląsk. Nastolatka w towarzystwie ojca pojawiła się na konferencji prasowej. Już zaczęła bawić się wizerunkiem.

Tomasz Kot z nastoletnią córką na konferencji prasowej nowego serialu. 15-latka idzie w ślady ojca

W piątek 30 września w Narodowym Forum Muzyki odbyła się konferencja poświęcona serialowi "Wielka Woda". W produkcji obok Anny Dymnej i Jerzego Treli występuje Blanka Kot. To nie jest debiut nastolatki. Kilka lat temu zagrała epizodyczną rolę dubbingową w serialu Disney Channel pod tytułem "Ogarnij to". Wygląda na to, że z aktorstwem chce związać swoją przyszłość.

15-latka na konferencji prasowej była w doskonałym humorze i szeroko się uśmiechała. Blanka ma już za sobą pierwsze eksperymenty z włosami. Zdecydowała się na ciemny t-shirt i delikatny makijaż. Można również zauważyć, że ma kolczyk w nosie.

Blanka Kot prowadzi konto na Instagramie, jednak publikuje tam sporadycznie.

Sześcioodcinkowy serial z udziałem Blanki Kot będzie można oglądać na platformie Netflix od 5 października. Widzicie podobieństwo do znanego ojca?