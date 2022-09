30 września ikona włoskiego kina kończy 58 lat. Monica Bellucci to obecnie prawdziwy symbol Włoch na świecie. Zagrała jak dotąd w kilkudziesięciu filmach, zdobyła wiele prestiżowych nagród. Wszyscy kojarzą jej wyrafinowany, elegancki styl i nieprzemijającą urodę. Przy okazji urodzin gwiazdy postanowiliśmy przyjrzeć się jej życiu, związkom, karierze i stylizacjom.

Początki w modelingu

Przyszła gwiazda kina urodziła się w 1964 roku we włoskim miasteczku Citta di Catello jako córka gospodyni domowej i właściciela firmy spedycyjnej. Już od najmłodszych lat zwracała uwagę swoją urodą. Była zaledwie 13-latką, gdy rozpoczęła pracę w modelingu. Żeby utrzymać się na studiach prawniczych zaczęła dorabiać jako modelka. Ostatecznie porzuciła uczelnię i skupiła na pracy. W 1988 roku wyjechała do Mediolanu i związała się z agencją Elite Model Menagement. Szybko stała się też jedną z głównych modelek domu mody Dolce & Gabbana. Pojawiała się w reklamach biżuterii, zegarków i perfum.

Monica Bellucci Fot. Crollalanza/Rex/Shutterstock

Kino nie od razu pokochało urodziwą Włoszkę

Piękna Monica Bellucci postanowiła też spróbować swoich sił w filmie. W 1990 roku zadebiutowała w serialu telewizyjnym "Życie u boku dzieci". Jej pierwszym kinowym filmem była "La Riffa" w 1991 roku. W jednym z magazynów jej zdjęcia zobaczył słynny Francis Ford Coppola i tylko na podstawie tych fotografii przyznał jej rolę w swoim filmie "Dracula". Ten film mógł być przepustką do Hollywood, ale tak się nie stało. Bellucci grała w kolejnych produkcjach, ale dostawała zazwyczaj role epizodyczne, na trzecim planie. Uznanie krytyków dopiero miało nadejść.

Monica Bellucci Fot. Columbia Pictures/ 'Dracula' reż. Francis Ford Coppola

Świat zachwycił się Bellucci w roli Maleny

Niewątpliwym przełomem w jej aktorskiej karierze była rola Maleny Scordii w filmie "Malena" w reżyserii Giuseppe Tornatore. To historia 13-letniego chłopca, który ma obsesję na punkcie pięknej kobiety. Niezwykle zmysłowy obraz bardzo spodobał się widzom i krytykom. Bellucci była nominowana do Europejskiej Nagrody Filmowej dla najlepszej aktorki, a sam film zdobył dwie nominacje do Oscara. Od tamtej pory gwiazda jest kojarzona właśnie z tą rolą.

Monica Bellucci Fot. kadr z filmu 'Malena' reż. Giuseppe Tornatore

Filmowa Kleopatra i komercyjny sukces

Sukces komercyjny przyszedł wraz z rolą w filmie "Asterix i Obelix: Misja Kleopatra". Rola królowej Egiptu w słynnej serii spotkała się ze sporym zainteresowaniem widzów. Od tej pory Bellucci mogła przebierać w kolejnych propozycjach. Brała także udział w kampaniach reklamowych. Sporo kontrowersji wywołał obraz "Nieodwracalne" w reżyserii Gaspara Noe. W filmie widzimy kilkunastominutową scenę gwałtu. Aktorka grała ją sześć razy bez przerw.

Nie sądzę, by amerykańska aktorka jej klasy odważyła się na coś takiego. Monica ma jaja - stwierdził reżyser Gaspar Noe.

Monica Bellucci, Alain Chabat Fot. Etienne George/EN

Sukcesy zawodowe i szczęście w miłości

Wraz z sukcesami zawodowymi przyszła też miłość. Monica Bellucci poznała Vincenta Cassela na planie filmu "Apartament". Szybko między nimi zaiskrzyło. Później w wywiadach Vincent przyzna, że Włoszka była jego pierwszą, wielką miłością. Pobrali się w 1999 roku w Monako. Razem zagrali w dziesięciu filmach i doczekali się dwójki dzieci. Przez lata uchodzili za "najpiękniejszą europejską parę". Rozstali się po 14 latach małżeństwa, ale wciąż utrzymują przyjacielskie relacje.

To ja podjęłam tę decyzję, ale to, że z kimś się rozstajesz, nie musi oznaczać, że już tej osoby nie kochasz. Czasem ludzie się rozstają, bo po prostu nie mogą już ze sobą być - powiedziała Monica Belluci w wywiadzie dla "Madame Figaro.

Monica Bellucci, Vincent Cassel Fot. Dario Pignatelli/ East News

Ucieleśnienie klasy i włoskiego stylu życia

Monica Bellucci przez lata wypracowała sobie miano prawdziwej ikony stylu. Na wielkie gale i ważne wyjścia zazwyczaj wybiera długie, eleganckie kreacje, ale chętnie pokazuje się także w garniturach. Do jej ulubionych kolorów z pewnością należą czerń i czerwień. Jej znakiem rozpoznawczym jest także czerwona szminka.

Zamiast iść na siłownię, po prostu ubieram się na czarno. Takie rozwiązanie jest bardziej praktyczne i sprawia mi więcej frajdy - wspomniała Monica Bellucci.

Monica Bellucci Fot. Mondadori Portfolio/East News

Nieprzemijające piękno

Z całą pewnością Monica Bellucci jest wciąż w doskonałej formie. Nigdy nie stosowała drakońskich diet i nie przepada za zakazami. Jest zdania, że należy jeść zrównoważone posiłki. Nie jest też zbyt restrykcyjna w kwestii poprawiania urody. Na razie woli swoje zmarszczki od operacji plastycznej, ale nie zarzeka się, że nigdy z tego nie korzysta.

Nie uważam, że powinno się piętnować kobiety poddające się zabiegom medycyny estetycznej - powiedziała Monica Bellucci.

Monica Bellucci Fot. Gigi Iorio / SplashNews.com

