Książę Harry rzekomo mówił paskudne rzeczy o królowej małżonce!

Nie od dziś wiadomo, że królowa małżonka nie miała łatwego startu na brytyjskim dworze. Sympatią nie darzyli ją zarówno poddani, jak i członkowie rodziny królewskiej. Angela Levin w swojej nowej książce "Camilla. Duchess of Cornwall. From Outcast to Future Queen Consort" ujawnia kulisy ich relacji.

Elżbieta II mianowała Camillę królową małżonką. Kiedyś tak ją nazwała. Nieładnie

Zobacz wideo Jak Brytyjczycy odbiorą Kamilę jako nową królową?

Biografia królowej małżonki Camilli ujawnia nowe fakty z jej życia

W związku z promocją nowej książki Angela Levin udziela wielu wywiadów. W rozmowie z Lorraine Kelly zdradziła, dlaczego zdecydowała się napisać biografię królowej małżonki.

Chciałam napisać tę książkę, aby ludzie naprawdę poznali Camillę. Serial "The Crown" przedstawił ją w złym świetle, był wręcz dla niej okrutny. Także książę Harry powiedział na jej temat paskudne rzeczy - powiedziała Levin.

Angela Levin opowiedziała także, jak wyglądała praca nad książką. Aby uczynić publikację wiarygodną, skontaktowała się z osobami, które miały okazję poznać królową małżonkę. Okazuje się również, że miała możliwość osobiście spotkać się z żoną króla Karola III.

Byłam w szoku, gdy dostałam zaproszenie na spotkanie z księżną. Powiedziała, że ma dla mnie niespodziankę, ale żeby nie denerwować się, jeśli nie dojdzie do skutku - nie wiedziałam, co to było, pomyślałam, że to może być pudełko czekoladek! Przyjechałem do Pałacu Buckingham i Camilla była tam z królową. Zabrali mnie do stajni, gdzie był także ekspert od ujeżdżania koni.

Levin dodała również, że tego dnia przekonała się, jaka relacja jest pomiędzy królową Elżbietą II a żoną jej najstarszego syna.

Krążyły plotki, że ona i królowa nie dogadywały się ze sobą - ale widziałam, że to nieprawda. Camilla bez słowa pokazała mi, że z monarchinią łączy ją bliska więź. Było to widać w sposobie, w jakim ze sobą rozmawiały.

Podsumowując, autorka książki "Camilla. Duchess of Cornwall. From Outcast to Future Queen Consort" powiedziała, że bardzo miło wspomina proces zbierania informacji na temat królowej małżonki.

