W ostatnich dniach sporo mówi się o sporze w rodzinie Beckhamów. Zaczęło się od wywiadu, którego Nicola Peltz udzieliła magazynowi "Grazia USA". Wyjawiła w nim, że miała konflikt ze swoją przyszłą teściową podczas przygotowań do ślubu. Sprawa dotyczyła wyboru sukni ślubnej. Sprawa zrobiła się na tyle poważna, że interweniować postanowił teraz David Beckham i porozmawiał z synem. Najwidoczniej Victorii Beckham zależy na naprawieniu relacji z synową, ponieważ zaprosiła ją i Brooklyna na swój pokaz podczas Paris Fashion Week.

Victoria nie ukrywa, że nie lubi Nicoli. Spójrzcie na jej wpis na Instagramie

Zobacz wideo Victoria Beckham pokazała, w jakiej sukni zaprezentowała się na ślubie syna

Victoria Beckham zaprosiła Brooklyna i Nicolę na swój pokaz. To szansa na pojednanie w rodzinie

Nicola Peltz i Brooklyn Beckham przebywają obecnie w Paryżu, gdzie biorą udział w różnych pokazach i eventach. Do stolicy Francji wybiera się także Victoria Beckham, która w ramach Fashion Weeka po raz pierwszy zorganizuje pokaz własnej marki. Posh Spice zaprosiła już swojego syna i synową na to wydarzenie, co jest odbierane jako wyciągnięcie ręki na zgodę.

Brooklyn Beckham, Nicola Peltz Fot. PETE/East News

Jeśli Brooklyn i Nicola pojawią się na pokazie Victorii, będzie to oznaką jedności w rodzinie. Będzie to też pierwszy raz, kiedy rodzina Beckhamów będzie widziana razem publicznie, odkąd sfotografowano ich na wspólnym lunchu we Włoszech w okresie wakacyjnym.

Victoria Beckham Fot. Laurent VU/SIPA

Dodajmy, że ostatnio David Beckham przeprowadził rozmowę ze swoim synem i dał mu do zrozumienia, że publiczne pranie brudów nie powinno mieć miejsca.

David był naprawdę zbulwersowany wywiadem, ponieważ wydawało mu się, że pranie brudów rodzinnych nie powinno odbywać się publiczne. Dodał, że bracia Brooklyna - Romeo i Cruz - również przez to cierpią. To był prawdopodobnie szok, ponieważ wcześniej nie mieli w zwyczaju rozmawiać z nim na tego typu tematy - stwierdziło źródło magazynu "Daily Mail".

Myślicie, że wszyscy razem zapozują do zdjęć? Może Nicola wskoczy w kreację domy mody teściowej?

