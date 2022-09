Selena Gomez zareagowała na wywiad Hailey Bieber! Jej fanów raczej to nie ucieszy

Hailey Bieber w podcaście "Call Her Daddy" wyznała, że po tym, jak zaczęła spotykać się z obecnym mężem, spadła na nią lawina negatywnych komentarzy ze strony fanów Seleny Gomez. Wiele osób obwiniało modelkę, że była przyczyną rozpadu związku piosenkarki z Justinem Bieberem. Głos w tej sprawie zabrała zainteresowana.

Selena Gomez apeluje do fanów po wywiadzie Hailey Bieber: Słowa mają znaczenie

Nie od dziś wiadomo, że związek Seleny Gomez i Justina Biebera był bardzo burzliwy. Para wielokrotnie rozstawała się i schodziła. Ostatecznie idole nastolatek zakończyli swoją relację wiosną 2018 roku. Dla piosenkarki było to bardzo bolesne, tym bardziej, że kilka miesięcy później Justin ożenił się z Hailey Baldwin. Wówczas Gomez otrzymała od fanów dużo wsparcia. Z kolei na modelkę i wokalistę spotkała lawina hejtu. W rozmowie z Alexis Cooper żona Biebera powróciła pamięcią do tamtych chwil.

Wiele nienawiści do mnie bierze się z przekonania, że ukradłam jej [Selenie - przyp. red.] go. Są jednak ludzie znający prawdę - powiedziała.

Po tym, jak wywiad ukazał się w sieci, Selena Gomez zorganizowała na TikToku live'a. Pomimo tego, że piosenkarka nie odniosła się bezpośrednio do słów Hailey Bieber, to zaapelowała do swoich fanów, aby z życzliwością podchodzili do innych ludzi. Tym samym dała do zrozumienia, że nie czuje urazy do modelki i wręcz stanęła w jej obronie.

Myślę, że niektóre z rzeczy, których nawet jestem świadoma, są po prostu podłe i obrzydliwe. I to nie jest sprawiedliwe, ponieważ nikt nigdy nie powinien otrzymywać takich wiadomości na swój temat. Jeśli wspierasz Rare [marka kosmetyczna Seleny Gomes - przyp. red.], nie mogę ci wystarczająco podziękować, ale wiedz, że reprezentujesz również to, co oznacza i że słowa mają znaczenie. Naprawdę mają znaczenie - powiedziała Selena.

Na koniec jeszcze raz podziękowała fanom za wsparcie i zakończyła transmisję.

