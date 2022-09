Miles Teller, który zagrał Roostera w filmie "Top Gun: Maverick", pojawił się w talk-show Jimmy'ego Fallona i opowiedział m.in. o wpadce, jaką zaliczył podczas jednej z londyńskich premier filmu, która odbyła się wiosną. Aktor podczas jednego z wydarzeń spotkał się z księciem Williamem i księżną Kate i mimo wcześniejszego przygotowania złamał królewski protokół.

Miles Teller zaliczył wpadkę podczas spotkania z księżną Kate i księciem Williamem. Oczarowany księciem zapomniał o królewskim protokole

"Top Gun: Maverick" to kontynuacja kinowego hitu sprzed 36 lat. Film o pilotach marynarki wojennej był przełomem w karierze Toma Cruise'a. W filmie oprócz postaci odgrywanej przez Cruise'a, pojawił się także Miles Teller, który wcielił się na ekranie w postać Roostera. Wygląda na to, że młody aktor także znacząco "poszybował" na ścieżce kariery, bo po premierze filmu zyskał ogromną popularność. Sam film pobił finansowe rekordy i rewelacyjnie się sprzedał. Na świecie zarobił w kinach 1.35 mld dolarów. Podczas premierowego pokazu w Londynie, który odbył się w maju, nie zabrakło księżnej Kate i księcia Williama. W rozmowie z Jimmym Fallonem Miles Teller przyznał, że podczas spotkania z książęcą parą zupełnie się zapomniał i złamał protokół. Jak się okazuje, królewska etykieta nadal obowiązuje i jeszcze przed spotkaniem aktor otrzymał dokładną instrukcję, jak powinien się zachować.

Obowiązuje etykieta, więc wysłali mi rozpiskę, żebym nie spiep**ył sprawy. I już na samym początku nawaliłem - wyznał rozbawiony.

Na zdjęciach z premiery wyraźnie widać, jak aktor chwyta rękę księcia. O wpadce świadczy chociażby przerażony wzrok koleżanki z planu, Jennifer Connelly, która ewidentnie zauważyła, co się wydarzyło.

Nie powinno się wyciągać ręki do członka rodziny królewskiej, zanim książę czy księżna nie zrobi tego pierwszy. Ale wczułem się w atmosferę, więc stwierdziłem, że idę w to - dodał.

Miles Teller w programie The Jimmy Fallon Show opowiadania o złamaniu protokołu fot. screen youtube.com / Miles Teller's Grandma Really Wants Him to Be the Next 007 | The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Miles Teller dodał, że książęca para zrobiła na nim niesamowite wrażenie. Aktor podsumował, że oczarowany Williamem stracił kontakt z rzeczywistością i zupełnie zapomniał o przestrzeganiu zasad protokołu.

Trzeba im oddać, że są niezwykle czarujący i rozbrajający. Te oczy księcia Williama. Kate jest taka piękna i serdeczna, ale William... Nie wiem, straciłem wtedy kontakt z rzeczywistością - powiedział.

Jak dalej potoczy się kariera Milesa Tellera? Pojawiły się plotki, że aktor ma szansę zastąpić Daniela Craiga w Bondzie. Największą fanką tego pomysłu jest babcia aktora. Kobieta opublikowała na Twitterze zabawny wpis, w którym zachwyca się nad wnukiem.

Szukają aktora, który zastąpi Daniela Craiga w przyszłych filmach o agencie 007. Myślę, że mój wnuk Miles Teller udowodnił, że jest wszystkim, czego szukają. Talent, wygląd, siła, międzynarodowa rozpoznawalność i och - jest taki fajny. On może być tym gościem! Czy nie byłby świetny?

Jak się okazuje, przebojowa babcia Milesa Tellera ma już całą listę postaci, w które mógłby się wcielić jej utalentowany wnuk. W jednym z wpisów na Twitterze opublikowała zdjęcie aktora z czasów przedszkolnych i dodała, że idealnie sprawdziłby się też w roli Robin Hooda. Każdemu życzymy tak wspierającej babci.

Jak sądzicie, nadawałby się?

