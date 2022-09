Buty Sary Boryc z Paryża obiektem drwin. "Boże, co to?". Serio takie "koszmarne"?

Sara Boruc od kilku dobrych lat spełnia się w branży modowej. Jako projektantka ma już na koncie kilka sukcesów. Jej twórczość zdobyła uznanie także poza granicami Polski. Doceniły ją m.in. Hailey Bieber i Kendall Jenner. Celebrytki nie mogło więc zabraknąć w Paryżu podczas trwającego tam Tygodnia Mody. W mediach społecznościowych Sara zamieściła zdjęcie swojej oryginalnej stylizacji. Uwagę skradły zwłaszcza nietypowe buty.

REKLAMA

Zobacz wideo Sara Boruc przeżywa zachowanie polskich celebrytek, które chcą od niej wypożyczać ubrania

Sara Boruc jak szara myszka na ściance Gucci. Przyszła w bluzie i jeansach

Stylizacja Sary Boruc na Fashion Weeku robi wrażenie. Show skradły oryginalne buty. Zdania są podzielone

Sara Boruc udostępniła kilka zdjęć swojej stylizacji przed jednym z paryskich pokazów. Celebrytka do cekinowej, beżowej sukienki dobrała skórzany, szary płaszcz do kostek. Naszą uwagę przykuł finezyjny dodatek - torebka w kształcie wieży Eiffle'a, podobna do tej, którą Carrie Bradshaw miała w ostatnim odcinku pierwszego sezonu serialu "I tak po prostu...". Jednak największe zamieszanie zrobiły buty Sary Boruc. Skórzano-jeansowe botki marki LOEWE zdecydowanie były kluczowe dla całej stylizacji. Przypominały obcięte nogawki spodni.

Sara Boruc Fot. Instagram.com/mannei_is_her_name

Jak można się domyślić, niekonwencjonalne buty Sary Boruc zebrały skrajne opinie wśród obserwatorów na Instagramie. Pod postem pojawiło się sporo krytycznych komentarzy.

Boże, co to? Sara jesteś mistrzynią wieśniackich butów.

Te buty to pewnie najnowszy hit mody, z najwyższej półki, ale wyglądają jak opuszczone spodnie.

Buty koszmarne.

Masakra te buty - to tylko niektóre komentarze, które pojawiły się pod postem Sary Boruc na Instagramie.

Wśród komentujących pojawiły się jednak także pozytywne głosy na temat paryskiego looku Sary Boruc.

Styl można podpatrzeć, nauczyć się z mniejszym lub większym powodzeniem, ale z klasą i wyczuciem trzeba się urodzić - napisał jeden z internautów.

Sara Boruc pozuje w skąpym bikini na jachcie. "Zabiłabym za takie piersi"