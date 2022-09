Dwa lata temu do mediów trafiła informacja, że Meghan Markle i książę Harry podpisali wielomilionową umowę z Netfliksem, w ramach której między innymi zostanie zrealizowany serial dokumentalny z ich udziałem. Do tej pory nie zdradzono jeszcze konkretnej daty premiery. Jak podają jednak zagraniczne media, szefostwo serwisu streamingowego miało nadzieję, że wyemitują go w grudniu po piątym sezonie "The Crown". Po śmierci królowej Elżbiety II doszło jednak do nieoczekiwanego zwrotu akcji. Sussexowie chcą wprowadzić zmiany do dotychczas nakręconych odcinków.

REKLAMA

Książę Harry kończy 38 lat. Pamiętacie, jak bawił się nago w Las Vegas?

Zobacz wideo Książę Harry i Meghan Markle. Odejście z rodziny królewskiej miało swoje konsekwencje

Śmierć królowej Elżbiety II wiele zmieniła. Meghan Markle i książę Harry w desperacji edytują serial o ich życiu

Dlaczego Meghan Markle i książę Harry nie chcą dopuścić do tego, aby serial miał premierę jeszcze w tym roku? Jak podaje informator serwisu Page Six, rzekomo para niepochlebnie wypowiadała się na temat króla, jego małżonki oraz księcia Williama i księżnej Kate. Teraz małżonkowie chcą te fragmenty usunąć lub edytować.

Jest wiele rozmów na ten temat. Podobno Harry i Meghan grają na zwłokę i chcą opóźnić premierę do przyszłego roku. Zastanawiam się, czy w tej sytuacji produkcja w ogóle ujrzy światło dzienne, czy Harry i Meghan chcą po prostu odłożyć ten projekt na pewien czas? - dodaje informator serwisu.

Bardzo podobna sytuacja jest z zapowiadaną na listopad premierą autobiografii księcia Harry'ego. Publikacja ma się rzekomo ukazać dopiero w przyszłym roku.

W książce są opisane sytuacje, które mogą nie wyglądać za dobrze, jeśli wyjdą tak szybko po śmierci królowej. (...) Harry desperacko chce wprowadzić zmiany. Ale może być już za późno - podaje serwis dailymail.co.uk.

Z tymi projektami wiąże się jeszcze jedna istotna sprawa. Wielu królewskich ekspertów spodziewa się, że król Karol III wstrzyma się z nadaniem tytułu księcia i księżniczki dzieciom Sussxów - trzyletniemu Archiemu i rocznej Lilibet - dopóki różne projekty medialne pary nie ujrzą światła dziennego.

Harry i Meghan zdegradowani na stronie royalsów. Tak nisko, jak Andrzej