Billy Ray Cyrus zaręczył się z dużo młodszą partnerką. Reakcja Miley wymowna...

Billy Ray Cyrus to uznany za oceanem artysta wykonujący muzykę z gatunku country. Choć jego córka Miley zdecydowanie zostawiła go w tyle, jeśli chodzi o międzynarodową sławę i uznanie w branży, 61-latkowi również nie można odmówić sukcesu. Ma na koncie 16 albumów studyjnych, dziesiątki nagród, w tym dwie statuetki Grammy, a jego płyty wielokrotnie pokrywały się platyną. Życie osobiste muzyka było dość burzliwe - ma na koncie dwa rozwody, a dwoje jego dzieci, jakie miał z różnymi kobietami, Miley i Christopher, przyszło na świat w tym samym roku.

Billy Ray Cyrus znowu jest zakochany

W kwietniu muzyk sformalizował rozstanie z Leticią Tish Finley, matką trojga jego najmłodszych dzieci, Miley, Braisona i Noah. Po pięciu miesiącach miał ponownie się zaręczyć. Nową wybranką Cyrusa jest znacznie od niego młodsza piosenkarka posługująca się pseudonimem Firerose.

Co prawda żadne z nich nie pochwaliło się wprost, że oświadczyny zostały przyjęte, ale dziewczyna dała się sfotografować z pierścionkiem, jaki od niedawna błyszczy na jej palcu. Internauci dodali dwa do dwóch i pospieszyli z gratulacjami.

Miley ponoć uznała, że to wszystko dzieje się za szybko, mimo że od dawna wiedziała, iż związek jej rodziców jest fikcją. Byli małżonkowie na długo przed rozstaniem mieszkali już osobno, a w przeszłości niejednokrotnie przymierzali się do rozwodu. Wreszcie okazało się, że nie ma czego ratować i każde poszło w swoją stronę. Pozew złożyła Tish, motywując swą decyzję różnicami nie do pogodzenia.

Należy doprecyzować, że relacje Miley z ojcem od lat należały do skomplikowanych, ale aktualne wydarzenia rzekomo dodatkowo zaogniły sprawę. Co ciekawe, zupełnie inaczej do tej sytuacji odniosła się młodsza z sióstr, Noah, która nie sprawia wrażenia, by miała coś przeciwko narzeczonej Billy’ego. Niedawno nawet nagrywała z ojcem nowy materiał muzyczny.

Rzeczywiście Billy Ray Cyrus aż tak się pospieszył?

