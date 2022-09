Eliza Trybała z "Warsaw Shore" ma fioletowe włosy. "Co tu się odwaliło?"

Elizę Trybałę kojarzymy z pierwszej edycji reality show "Warsaw Shore. Ekipa z Warszawy". To właśnie podczas zdjęć do tego programu celebrytka poznała Pawła "Trybsona" Trybałę. Para wzięła ślub w 2017 roku i do tej pory doczekała się narodzin dwóch córek. Eliza jest obecnie bardzo aktywna w mediach społecznościowych, a na Instagramie obserwuje ją ponad 316 tysięcy użytkowników. Przez lata przyzwyczaiła nas do długich włosów w kolorze blond, ale teraz postanowiła nieco zaszaleć z wizerunkiem.

Zobacz wideo Eliza Trybała była z mężem na weselu

Eliza Trybała dosadnie odpowiada na komentarze o powiększonych ustach

Eliza Trybała zmieniła kolor włosów: Jak mi było to potrzebne

Eliza Trybała wstawiła zdjęcie w nowym kolorze włosów. Celebrytka sama przyznała, że zmiana była jej potrzebna.

Co tu się odwaliło? Zmiany, zmiany, zmiany. Jak mi było to potrzebne. Miałam dosyć nudy na głowie - napisała.

Zmiana fryzury chyba przypadła do gustu Trybsonowi, który skomentował metamorfozę żony.

Moja influencerka - napisał.

Trzeba przyznać, że Eliza pokazała się z nieco bardziej odważnej strony. Zmieniła kolor włosów i przefarbowała się na mocny fiolet. Zdaje się, że w linii strzyżenia zaszły niewielkie zmiany i pierwsze skrzypce odegrać miał ekstrawagancki kolor. Wydaje się jednak, że lepszą opcją byłby bardziej naturalny, elegancki kolor włosów. Ten wyrazisty odcień niezbyt pasuje do typu urody i sprawia, że całościowo prezentuje się nieco kiczowato. Myślicie, że to zmiana na dłużej, czy tylko tymczasowy pomysł, żeby wywołać element zaskoczenia?

Eliza Trybała Fot. Instagram.com/elizka_trybała

