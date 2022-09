Na wydanie "Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown" ze zniecierpliwieniem czekają Brytyjczycy. Członkowie rodziny królewskiej mogą być za to co najmniej zaniepokojeni. W głośnej książce Valentine Low opowiedział o kulisach życia Windsorów. Fragmenty wydawnictwa zostały opublikowane w "Timesie". Z opisów dowiadujemy się między innymi, jakim szefem jest król Karol III.

Zobacz wideo Król Karol III i jego rodzeństwo wzięli udział w "czuwaniu dzieci" przy trumnie Elżbiety II - najpierw w Edynburgu, potem w Londynie

Pracownicy zdradzają, jakim szefem jest król Karol III. "W każdej chwili może do ciebie zadzwonić"

Pracownicy brytyjskiego dworu wprost przyznają, że syn zmarłej królowej w całości poświęca się monarchii. Karol III jest przez poddanych uznawany za pracoholika, ponadto wymaga od siebie i bliskiego otoczenia niezwykłej dyscypliny.

On zawsze pracuje. Siedem dni w tygodniu... W każdej chwili może chcieć do ciebie zadzwonić w jakiejś sprawie... Tempo jest dość intensywne - ujawnia źródło cytowane w książce Lowa.

Kolejną, bardzo charakterystyczną dla nowego monarchy cechą, jest porywczość. Podobno król jest bardzo temperamentny i nawet drobne rzeczy wyprowadzają go z równowagi. Można to było zaobserwować już niedługo po śmierci matki, kiedy to ojciec księcia Williama wściekał się na pióro, z którego lał się atrament. Jawne niezadowolenie pokazywał również, kiedy stół, przy którym podpisywał dokumenty, był nadmiernie zastawiony.

Według pracowników dworu, do największych awantur dochodziło jednak, kiedy to książę Karol był w związku z Dianą. Matka Harry'ego i Williama podobno również często wybuchała, a połączenie tak intensywnych charakterów, było szaloną mieszanką.