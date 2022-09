Nowe szefostwo TVN-u postanowiło po trzech latach reaktywować przygodowe show z gwiazdami. Uczestnicy nie mają pieniędzy ani żadnych udogodnień, dzięki którym pod okiem kamer mogliby sprawnie przemierzyć Azję (w tym sezonie będą to miejscowości w Turcji, Gruzji oraz Uzbekistanie). O tym, jak sobie poradzą, dowiemy się wiosną 2023 roku. Tymczasem już teraz poznaliśmy część bohaterów, którzy zgodzili się wziąć udział w "Azja Express".

Wycieka lista uczestników "Azja Express"! Turecka knajpa nagrała ich z ukrycia

Jak już wspomnieliśmy, kolejna edycja "Azja Express" będzie nagrywana między innymi w Turcji. W jednej z tamtejszych kawiarni uczestnicy show oraz członkowie ekipy mieli przystanek. Z instagramowego profilu Sobremesa Coffee dowiadujemy się, że udział w show biorą m.in. Reni Jusis, internetowi twórcy Andziaks oraz Luka czy tiktoker Remigiusz Dorawa.

Turecka knajpa ujawniła listę uczestników 'Azja Express' screen IG

Ponadto spekuluje się, że udział w show ma wziąć również Paulina Krupińska, która ponoć ma zaplanowany w październiku tylko jeden dyżur w "Dzień dobry TVN" - 2 października. Warto dodać, że od kilku dni na jej Instagramie panuje głucha cisza, a ostatni post opublikowała 22 września.

Do tej pory powstały dwie edycja "Azja Express" oraz dwie "Ameryka Express". Pierwsze trzy sezony prowadziła Agnieszka Woźniak-Starak, a ostatni Daria Ładocha. To właśnie z tego formatu pochodzi kultowy już tekst Małgorzaty Rozenek "nie mów do mnie teraz". Ponadto na planie "Azja Express" rozwinął się konflikt między "Perfekcyjną" a Renatą Kaczoruk. Zwycięzcami show byli kolejno: Michał Żurawski, Antoni Pawlicki, Aleksandra Domańska oraz Karolina Pisarek.