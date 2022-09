Manifest Maty w "Vogue Polska". Pisze, jakim prezydentem chciałby być

Michał Matczak mimo młodego wieku robi imponującą karierę. Teraz jako pierwszy mężczyzna wystąpił na okładce październikowego wydania "Vogue Polska". Sesja z raperem wywołała sporo emocji. W manifeście dla polskiej edycji magazynu "Vogue" Mata opowiedział o planach na przyszłość. Wyjawił, jakim chciałby być prezydentem i jak widzi Polskę w 2040 roku.

Michał Matczak w manifeście dla "Vogue Polska". Chce być takim prezydentem

Motywem przewodnim październikowego wydania "Vogue Polska" jest "Tożsamość". Michał Matczak ma apetyty nie tylko na sławę, ale chce przyczynić się do zmian w kraju. W lipcu tego roku raper obwieścił, że zamierza kandydować w wyborach prezydenckich przewidywanych na 2040 rok. Zapowiedział m.in. przeznaczenie miliona złotych na wsparcie startupów młodych ludzi, 420 tys. złotych na fundację 420 walczącą z penalizacją marihuany, oraz 420 tys. złotych na MONAR. Raper wyjaśnił, jakim chciałby być prezydentem. Dodał, że wsparcie osób w różnym wieku napędza go do dalszego działania i ponownie skrytykował przedstawicieli polskiej sceny politycznej, nazywając ich "leśnymi dziadkami".

Wypuszczając "#Mata 2040", nie miałem pojęcia, jak ludzie na to zareagują. Bałem się, że zostanę wyśmiany (...) ale nie, osoby w różnym wieku podchodzą do mnie na ulicy i mówią z całkowitą powagą, że mam ich głos i że cieszą się, że w młodym wieku nie boję się mówić tego, co myślę i biorę na siebie odpowiedzialność. To inspiruje mnie do dalszych działań. Póki co mam 22 lata i powiem to otwarcie, nie chcę być prezydentem, żeby w Polsce wszystkim żyło się lepiej. Chcę być prezydentem, żeby mnie się żyło lepiej. Wszystkie te leśne dziadki myślą dokładnie tak samo, ale nigdy nie będą potrafili tego przyznać. Ja chcę być transparentny. Mam ogromne ego, które doprowadziło mnie do wielkich rzeczy, czuję, że sam nie jestem w stanie już go powstrzymać, dlatego tym tekstem po raz kolejny obnażam się po to, żeby społeczeństwo mogło mnie rozbroić - zaczął.

W dalszej części Matczak podzielił się wizją Polski w 2040 roku. Jak sam dodał, "manifestuje porządek". Uwierzył, że może realizować polityczne marzenia dzięki terapii i zdrowemu stylowi życia. Przy okazji postawił siebie za przykład młodej osoby, która chce pokazać, że można wprowadzić realne zmiany w kraju.

Chcę być osobą bardzo publiczną. W 2040 chciałbym patrzeć na świat bardziej altruistycznie, pewnie i tak to się zmieni, kiedy zacznę myśleć o dzieciach, ale póki co zostałem wciągnięty do gry politycznej z imienia i ksywki - będąc jeszcze nastolatkiem. Mój konflikt z władzą postrzegam jako hiphopowy beef. Nie walczę tu za całą Polskę, to moje osobiste zatargi z władzą, dlatego, proszę, nie utożsamiać mnie z żadną opcją polityczną. Chcę promować indywidualizm - nadchodzą ciężkie politycznie oraz gospodarczo czasy - dlatego, jeśli mogę coś poradzić, inwestujcie w swój umysł i ciało. Dzięki siłowni i terapii uwierzyłem, że mogę zostać prezydentem. Teraz manifestuję nowy porządek, bo chcę jak najgłośniej pokazać, że każdy może zmienić świat. Dla młodych ludzi też jest tu miejsce, ale nikt nas nie zaprosi do stołu. Sami musimy się wprosić - dodał Mata.

Manifest rapera przedstawił jego plany i ambicje na przyszłość. Przy okazji Mata opowiedział o pracy nad trzecim solowym albumem. Wierzy, że jego nowa płyta pomoże młodym ludziom nabrać odwagi do zmieniania rzeczywistości.