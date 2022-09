Katarzyna Sokołowska z synem na wakacjach. Za nią piękny wózek. Cena też była piękna. Auć!

Katarzyna Sokołowska w połowie lipca 2022 roku została mamą. Bardzo długo przygotowywała się do tej wyjątkowej roli. Reżyserka pokazów mody urodziła zdrowego syna, któremu nadała imię Iwo Lew. Wcześniej jednak musiała mierzyć się z krzywdzącymi opiniami, że 49 lat to niewłaściwy wiek na zajście w ciąże. To jednak nie przysłoniło jej radość z nowego etapu, a - patrząc na komentarze pod jej postami - negatywnych reakcji już prawie nie widać. Ostatni post Sokołowskiej udowadnia, że macierzyństwo - choć trudne - sprawia jej wiele frajdy.

Katarzyna Sokołowska z synem w wózku

Katarzyna Sokołowska na zdjęciu oznaczyła markę wózka, co pozwala sprawdzić, ile był warty. To około pięciu tysięcy złotych. Jako że projektantka ma takie dwa, zapłaciła za nie około dziesięciu tysięcy złotych. Przy okazji przyznała, że wakacje z dzieckiem to spore wyzwanie. Zanim została mamą była przekonana, że w jej życiu dużo się dzieje, jednak to i tak nie równa się obowiązkom związanym z opieką nad Ivo Lwem.

Życie bez filtra, czyli pierwsze wakacje z dzieckiem. Moje życie do czasu panowania Ivo Lwa było dosyć dynamiczne, ale co ja wiedziałam o prawdziwych wyzwaniach - napisała żartobliwie.

Wcześniej, na początku września, Sokołowska pokazywała już wózek syna, gdy wybrała się w Karkonosze. To model o wykończeniu inspirowany włoskimi trendami i brytyjskimi standardami bezpieczeństwa. Ten konkretny model jest na tyle wyjątkowy, że może posłużyć nawet jako element stylizacji.

