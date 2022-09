Kiedy świat oficjalnie dowiedział się o romansie ówczesnego księcia Karola z Camillą Parker-Bowles, monarcha nie chciał zwlekać i zapragnął, by jego dzieci poznały wybrankę jego serca. Zanim jednak to się stało i zanim książę William oraz książę Harry przekonali się do macochy, minęło wiele lat. Ponoć przełomowe było spotkanie, do którego doszło rok po śmierci księżnej Diany. Później miało być już tylko lepiej, choć królowa małżonka obawiała się każdej reakcji młodych chłopców.

Wyszło na jaw, jak zareagowała królowa małżonka Camilla, kiedy poznawała się z księciem Williamem

"The Times" opublikował fragment nowej książki Angeli Levin, która opowiada o życiu Camilli Parker-Bowles na królewskim dworze. Dowiadujemy się z niej m.in. o urodzinowym przyjęciu niespodziance, jakie mieli z okazji 50. urodzin zorganizować ojcu książę William i książę Harry. Chłopcy wiedzieli doskonale, jak ważna dla króla Karola jest jego ukochana, dlatego postanowili się z nią skontaktować, by omówić szczegóły imprezy. Wówczas właśnie wtedy - po rozmowie z 16-letnim Williamem - kobieta miała powiedzieć, że potrzebuje napić się ginu z tonikiem.

W czerwcu natomiast media na nowo zaczęły rozpisywać się na temat relacji Camilli z synami swojego męża. Wszystko za sprawą decyzji królowej, która zgodziła się, by synowa nosiła tytuł królowej małżonki, kiedy Karol zasiądzie na tronie.

Will zaakceptował fakt, że Camilla jest tym, kogo wybrał jego ojciec i osobę, w której zawsze był zakochany. Ale on zawsze trzymał ją na dystans, a ona nigdy nie próbowała go zmuszać do serdeczności. William był przynajmniej bardziej ciepły niż Harry, który patrzył na nią w milczeniu, chyba że został zmuszony do rozmowy - donosił informator magazynu "Woman's Day".

W 1998 roku doszło także do pierwszego spotkania księcia Williama oraz księcia Harry'ego z dziećmi Camilli - Tomem i Laurą. Ku uciesze Karola, dzieciaki zaczęły się ze sobą świetnie dogadywać, co nie było wcale oczywiste. Media w końcu krytykowały Parker-Bowles i obwiniały ją o rozpad małżeństwa jej przyszłego męża z "królową ludzkich serc".