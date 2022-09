W połowie lipca 2022 roku do mediów trafiła oficjalna informacja, że Robert Lewandowski został zawodnikiem FC Barcelony. Nie tylko dla niego była to ogromna zmiana. Przez ostatnie lata wraz z rodziną mieszkał w Monachium, a transfer do nowego klubu oznaczał, że musi przeprowadzić się do Hiszpanii. Poszukiwania nowego domu okazały się sporym wyzwaniem dla piłkarza i jego żony. Lewandowskim zależało na tym, aby w pobliżu posiadłości znajdowała się szkoła Klary i przedszkole Laury. Wszystko jednak wskazuje na to, że małżonkowie znaleźli idealną nieruchomość. Zobaczcie, jak prezentuje się jedno z jego pomieszczeń.

Tak wygląda pokój córek Roberta i Anny Lewandowskich

Anna Lewandowska zadbała o to, aby jej córki w nowym domu poczuły się komfortowo. Pokój dziewczynek urządziła nowocześnie, ale nie brakuje w nim elementów sprawiających, że wnętrze jest bardzo przytulne. Pomalowane na biało ściany idealnie komponują się z dopasowanymi kolorystycznie meblami. Zabawę na podłodze umila szara, miękka wykładzina. Z kolei przy pomalowanym na różowo stoliku Klara i Laura mogą rysować czy bawić się ulubionymi zabawkami. Uwagę zwracają również duże okna, przez które do pomieszczenia wpada mnóstwo światła.

Anna Lewandowska Instagram/@annalewandowskahpba

Niedawno okazało się, że Annie Lewandowskiej przy urządzaniu domu pomogła Agnieszka Witkowska, znana jako Architekt Porządku. Efektami wspólnej pracy dekoratorka pochwaliła się na instagramowym profilu. Do sieci wrzuciła krótkie nagranie, na którym zaprezentowała metamorfozę małego pokoju z kanapą i telewizorem.

Jeszcze wspominam mój mały projekcik z hiszpańskiego wypadu. Pierwszego dnia zobaczyłam smutny pokoik. Ustanowiłam sobie misje, aby wprowadzić do tego wnętrza trochę ciepła i klimatu. Kilka dodatków i wygląda, moim zdaniem, dużo lepiej - napisała Witkowska pod postem.

W naszej galerii możecie zobaczyć, jak dekoratorka z dość nudnego pokoju zrobiła prawdziwe boho królestwo.

