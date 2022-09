Nergal jaki jest, każdy wie. Chociażby w 2019 roku w jego mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie, na którym stąpa po wizerunku Matki Boskiej. I się zaczęło - zawiadomienia dotyczące obrazy uczuć religijnych złożyli m.in. przez przedstawicieli konserwatywnego Ordo Iuris i Towarzystwa Patriotycznego. Ostatecznie artysta został skazany i sąd wymierzył mu grzywnę w wysokości 15 tys. zł oraz nakazał pokrycie kosztów sądowych. Teraz Darski uderzył w jeszcze inny, czuły zapewne punkt zwolenników monarchii. Udostępnił w sieci koszulkę z królową Elżbietą II, którą sprzedaje w swoim sklepie internetowym.

REKLAMA

Zobacz wideo Najgłośniejsze skandale polskiego show-biznesu. Nie zapomnimy o nich prędko

Oni dopuścili się zdrady. "Przepraszam moją cudowną żonę"

Nergal sprzedaje koszulkę z wizerunkiem diabelskiej królowej Elżbiety II

Widać na niej twarz królowej Elżbiety II. Wokół jej oczu pojawił się czarny złowieszczy malunek przypominający łzy, a pod spodem znalazły się: nazwa zespołu oraz napis "The Devil Save The Queen" [diable, chroń królową - przyp. red.], co jest parafrazą tytułu hymnu Wielkiej Brytanii za czasów panowania królowej - "God Save The Queen". W poście promującym koszulkę napisał:

Burza zaczęła się jeszcze zanim oficjalnie opublikowaliśmy koszulkę. Cóż, żałoba się skończyła, tak? - czytamy.

W komentarzach pojawiły się głosy fanów z całego świata, którzy zapragnęli mieć koszulkę w swojej szafie.

Uwielbiam! Chce ją mieć.

Zajebisty pomysł na okładkę.

Ludzie bardzo się wkurzyli? Dla mnie to naprawdę niewiarygodne, bo to tylko pieprzony t-shirt. W każdym razie dobra robota.

Niesamowity projekt - pisali.

Takie reakcje nie dziwią, bo jednak na koncie artysty gromadzą się osoby, które rozumieją jego spojrzenie na rzeczywistość i nie burzą się, czytając o kontrowersyjnych pomysłach. Jedna z osób była jednak ciekawa, czy projekt koszulki powstał już po śmierci Elżbiety.

Z ciekawości… Zrobiliście ją przed śmiercią i teraz wyszła? Czy może projekt powstał po śmierci? - padło pytanie.

Projekt ma dwa miesiące - odpisał Nergal.

Przesada?

Prywatne boisko i imponujący ogród. Dom Krzysztofa Stanowskiego robi wrażenie