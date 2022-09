Nicole Scherzinger ma różowe włosy! Kto jej to zrobił?!

Nicole Scherzinger międzynarodową karierę zrobiła jako członkini girlsbandu The Pussycat Dolls. Takimi piosenkami jak "Don't Cha", "Buttons", "When I Grow Up" czy "I Don't Need a Man" grupa podbijała listy przebojów. Nicole dała się zapamiętać także ze swojego wyzywającego, ekstrawaganckiego wizerunku i czarnych, długich i lśniących włosów. Postanowiła jednak zaszaleć z fryzurą. W nowym kolorze aż ciężko ją rozpoznać.

Nicole Scherzinger pozwana przez założycielkę Pussycat Dolls, Robin Antini

Nicole Scherzinger cała lśni w nowym kolorze włosów i cekinowym komplecie

Trzeba przyznać, że Nicole przeszła prawdziwą metamorfozę. Na najnowszych zdjęciach na Instagramie piosenkarka pokazała się w pastelowo-różowych włosach. Ten odcień pasuje do niej doskonale. Forma cięcia nie uległa natomiast dużej zmianie - wciąż jest długo, kobieco i elegancko. Wrażenie robi też jej stylizacja. Gwiazda założyła cekinowy, podkreślający sylwetkę komplet w kobaltowym kolorze.

Warto przypomnieć, że całkiem niedawno media donosiły, że Nicole Scherzinger pokochała zabiegi medycyny estetycznej. Chociaż sama zainteresowana nie przyznaje się do żadnych operacji plastycznych i podkreśla, że wszystko zawdzięcza naturze. Eksperci wątpią jednak w te zapewnienia i zauważają, że rysy twarzy wokalistki zmieniły się. Usta także są znacznie większe, niż wcześniej. Jeden z chirurgów w rozmowie z portalem celebs.now.co.uk stwierdził wręcz, że Nicole wstrzyknięto za dużo kwasu w usta, a policzki są wypełnione w taki sposób, że wyglądają bardzo nienaturalnie.

