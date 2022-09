Iga Krefft pozuje topless. "Prawdziwa kobieta, z prawdziwymi kształtami"

Iga Krefft jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Na instagramowym profilu aktorki nie brakuje kadrów ukazujących kulisy jej pracy oraz życia prywatnego. Tym razem wrzuciła do sieci zdjęcia z urlopu we Włoszech. Fotografia wzbudziła zachwyt wśród internautów.

Odważne zdjęcia Igi Krefft. Zapozowała topless

Czarno-białe kadry nie są jednak typowymi wakacyjnymi zdjęciami. Aktorka ubrana jedynie w dolną część bielizny pozuje w hotelowej łazience.

Portofino na mnie, Portofino we mnie - czytamy w opisie do zdjęć.

W sekcji komentarzy posypało się wiele miłych słów.

Sztos, prawdziwa kobieta, z prawdziwymi kształtami.

Marzenie mieć taką figurę. Jesteś boska poważnie.

Bogini - czytamy na Instagramie.

Iga Krefft ma dystans do wścibskich komentarzy

Nie zawsze jednak aktorka dostaje same komplementy. Pod jej postami zdarzają się także uszczypliwe i daleko wykraczające poza dopuszczalne normy komentarze. Krefft doskonale jednak wie, jak sobie z nimi radzić. Kilka miesięcy temu pokazała, że ma duży dystans do zaczepek, które otrzymuje od obserwujących ją osób. Do opublikowanego zdjęcia, na którym pozuje w bikini, dodała podpis, który był odpowiedzią na okropną uwagę na temat jej wyglądu.

Brzydka w ch*j jestem, ale opalona i spocona jak nikt inny, cudna. Ślę buziaki.

Hejterski komentarz, który wcześniej dostała, pokazała na kolejnym zdjęciu.

Brzydka w c*uj jesteś, ale talent i głos masz jak nikt inny. Cudna! - brzmiał nieelegancki wpis.

Reakcja aktorki bardzo spodobało się wielu osobom.

