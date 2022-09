Świat usłyszał o Dicie von Teese na początku nowego stulecia, gdy związała się z Marilynem Mansonem. Jednak modelka i najsłynniejsza współczesna propagatorka burleski nie wzięła się znikąd. Na sukces pracowała od wczesnej młodości.

Narodziny gwiazdy

Urodziła się jako Heather Sweet w amerykańskiej rodzinie robotniczej. Matka, z zawodu manicurzystka, rozbudziła jednak w córce zamiłowanie do sztuki oraz minionej epoki, podsuwając odpowiednie lektury i pokazując jej filmy z okresu powojennego, a także posyłając ją na lekcje baletu. Nawiasem mówiąc, dziewczynka sama też podsycała swoje pasje, regularnie podbierając ojcu "Playboya", by móc podpatrywać zdjęcia modelek.

Już w wieku 15 lat podjęła dodatkową pracę w sklepie z bielizną, a osiągnąwszy pełnoletność dorabiała sobie pracując w klubach ze striptizem. Dość szybko odkryła, że nie odpowiada jej wulgarna estetyka tych przybytków. A ponieważ studiowała historię ubiorów i zdobyła zawód projektantki kostiumów, z czasem wypracowała własny styl, inspirowany modą retro, przez co stawała się coraz bardziej rozpoznawalna. Stworzyła też autorski show, który zachwycał widownię, zresztą nie tylko męską.

30 lat temu zasłynęła własną stroną internetową, co było w tamtych czasach absolutną rewolucją - tym samym przetarła szlaki innym modelkom. Wypatrzyli ją wydawcy "Playboya" i postanowili uczynić piękność jedną z playmates, umieszczając ją na okładce pisma. Podczas trzeciej sesji dla najsłynniejszego magazynu dla panów dziewczyna postanowiła użyć pseudonimu artystycznego, złożonego z imienia Dita (od Dity Parlo, niemieckiej gwiazdy niemego kina) i nazwiska von Treese, które wybrała z książki telefonicznej. Do akcji wkroczył wtedy jednak chochlik drukarski i nazwisko zapisano jako "von Teese". Sama zainteresowana uznała, że tak też jest dobrze i ostatecznie pozostała przy tej wersji.

Wysmakowany show

Z powodzeniem kontynuowała karierę modelki, okazjonalnej aktorki oraz tancerki, wprowadzając do repertuaru niezapomniany pokaz, podczas którego kąpała się w kieliszku Martini w rozmiarze XXL. Pojawiała się ze swoim programem m.in. w ekskluzywnym paryskim klubie "Crazy Horse" oraz w niezliczonych produkcjach telewizyjnych, wideoklipach. Wystąpiła nawet na scenie podczas 54. Konkursu Piosenki Eurowizji w Moskwie, gdzie wsparła reprezentanta Niemiec. Niestety, nie pomogło – utwór "Miss Kiss Kiss Bang" zajął 20. miejsce na 25 możliwych, zdobywając 35 punktów.

Show Dity, choć zabarwiony erotycznie, nigdy nie jest wulgarny ani obsceniczny. Uwagę wielbicieli przyciągają nie tylko jej burleskowe występy, ale i wizerunek, którego nie sposób zapomnieć. Włosy (naturalnie blond) ufarbowane na kruczoczarno, makijaż w stylu aktorek niemego kina (Dita nie pokazuje się publicznie w wersji saute), alabastrowa cera, ciało niemuśnięte słońcem i 55-cenymetrowa talia – oto jej znaki rozpoznawcze. Gwiazda wyznała, że nosi gorsety od 18. roku życia i potrafi ścisnąć kibić do obwodu równego 42 centymetrom.

Dita i Manson

Burleskowa sensacja zafascynowała też Marilyna Mansona, który zaproponował Dicie występ w jednym ze swoich teledysków. Do współpracy na planie wówczas ostatecznie nie doszło (tancerka pojawiła się w klipie Mansona do piosenki "mObscene" zrealizowanym dwa lata później), ale artyści umówili się na randkę, podczas której opróżnili butelkę absyntu i zostali parą. Tworzyli burzliwy związek przez kilka lat, w końcu zdecydowali się go zalegalizować, ale zaledwie po roku małżeństwo przeszło do historii. Pozew złożyła Dita, później stwierdziła, że ślub okazał się "pocałunkiem śmierci, gwoździem do trumny", a cała ceremonia przypominała teatr.

Nie zdecydowała się narozwód z orzekaniem o winie, ze wspólnego domu nie wzięła nic. Jak tłumaczyła mediom, nie chciała, by cokolwiek przypominało jej o zakończonym już okresie życia. Gdy w 2021 roku dziennikarze przepytywali gwiazdę o powody rozstania z kontrowersyjnym muzykiem, w związku z jego oskarżeniami o przemoc wobec kobiet, przyznała, że nigdy nie był w stosunku do niej agresywny, a przyczyną rozpadu relacji była jego niewierność i słabość do narkotyków. Manson zrewanżował się, oznajmiając, że była żona "wyssała z niego duszę".

W 2018 roku Dita, głodna nowych wyznań, zdecydowała się rozpocząć nowy rozdział kariery i wkroczyła do studia nagraniowego, by stworzyć materiał na solową płytę, zatytułowaną po prostu "Dita von Teese".

