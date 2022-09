Adam Sztaba zabrał na ściankę żonę. Bardzo podobna do Doroty Szelągowskiej

Adam Sztaba w 2013 roku wziął ślub z córką Katarzyny Grocholi, Dorotą Szelągowską, ale małżeństwo nie przetrwało długo. Kolejną wybranką artysty była Agnieszka Dranikowska, z którą ożenił się trzy lata po pierwszym sformalizowaniu związku. W ubiegłym roku para wzięła także ślub. Zanim jednak to się stało, dyrygent musiał postarać się o rozwód kościelny, co też udało mu się zrobić. Wygląda na to, że relacja kwitnie, o czym świadczą zdjęcia z imprezy W. Kruk.

Dorota Szelągowska imprezuje z Adamem Sztabą i jego żoną

Adam Sztaba z żoną na ściance. Ona wygląda trochę jak Dorota Szelągowska

Adam Sztaba i Agnieszka Dranikowska raczej nie mają potrzeby głoszenia na każdym kroku, że są razem i tak im dobrze. Owszem, czasem wrzucają wspólne zdjęcia, jednak trudno mówić tutaj o regularnych relacjach z życia. Gdy więc zdecydowali się na pojawienie się razem na imprezie marki biżuteryjnej W. Kruk, zwracali uwagę fotoreporterów. Trudno było nie odnieść wrażenia, że Agnieszka jest dosyć podobna do poprzedniej partnerki Sztaby. Krótki blond bob od lat kojarzy się się z Dorotą Szelągowską.

Tego wieczoru para postawiła na stylizacje w ciemnych kolorach. Dyrygent założył zieloną koszulę i czarne spodnie, a jego ukochana lekko prześwitującą, cienką sukienkę z asymetrycznymi elementami. Do całości dobrała brązową kopertówkę i botki z oryginalnym wiązaniem.

Zdjęcia z imprezy W. Kruk, na której pojawił się Sztaba z ukochaną, znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

