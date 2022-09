Na stronie znajduje się 14 wizerunków brytyjskich royalsów. Gdy się kliknie, przenosi nas do krótkiego biogramu każdego z nich. Wcześniej książę Harry i Meghan Markle byli umieszczeni mniej więcej w połowie listy, jednak po aktualizacji spadli na sam dół. Amerykanka znalazła się na równi ze zhańbionym i oskarżonym o udział w skandalu seksualnym księciem Andrzejem.

Książę Harry i Meghan Markle mocno w dół

Ostatnio "The Daily Telegraph" donosił, że król Karol III dostrzegł możliwość pogodzenia się z księciem Harrym i Meghan Markle podczas rozmów, które przeprowadzili w czasie uroczystości pogrzebowych. Niestety podobno to młodszy syn nie był skory do pojednania, bo pamiętał, że ojciec zabronił mu przyjechania do Balmoral w towarzystwie żony. Co więcej, książę Harry miał przez tę sytuację spóźnić się na lot i rzekomo z tego powodu stawił się tak późno u boku umierającej królowej Elżbiety II. Najwyraźniej nie doszło więc do całkowitego oczyszczenia atmosfery. Być może dlatego na stronie brytyjskich royalsów, po objęciu władzy przez Karola, Meghan i Harry znaleźli się aż tak nisko.

Na samej górze znajdują się oczywiście król Karol III, księżna Kate, królowa małżonka Camilla i książę William. Tuż pod nimi mamy księcia Edwarda i Zofię, księżniczkę Annę, księżną Birgitte, księcia Ryszarda, księżniczkę Aleksandrę i księcia Kentu. A potem Meghan, Harry'ego i Andrzeja.

Po śmierci królowej dzieci pary mają prawo do tytułu księcia i księżniczki, ale pomimo tego, że tytuły Williama i Kate zostały zaktualizowane, Archiego i Lilibet nie.

