Natalia Kukulska i Michał Dąbrówka od 22 lat tworzą zgraną parę. Doczekali się trójki dzieci, 22-letniego Jana, 17-letniej Anny i 6-letniej Laury. Gwiazda nie pokazuje wizerunku najmłodszej z pociech. Rzadko pojawia się również w towarzystwie bliskich na imprezach branżowych. 27 września wokalistka wraz z mężem i dwójką starszych dzieci zjawiła się na evencie marki biżuteryjnej. Wszystkie spojrzenia skupiła na sobie jej 17-letnia córka Anna, a to za sprawą odważnej stylizacji i nowego wizerunku. Trzeba przyznać, że wygląda jak klon znanej mamy.

REKLAMA

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Dzieci tych gwiazd nie poszły w ślady rodziców. Córka Żaków jest lekarzem, a czym zajmuje się pociecha Foremniak? Zaskoczenie!

Zobacz wideo Natalia Kukulska obchodziła urodziny na scenie

Natalia Kukulska z dziećmi na ściance. Anna skupiła na sobie całą uwagę. Odważna stylizacja

Natalia Kukulska z rodziną zadbała o to, by ich stylizacje do siebie pasowały. Wokalistka wraz z mężem zdecydowali się na czarne stylizacje, podczas gdy ich najstarszy syn Jan założył szarą koszulę i ciemne spodnie. Jednak to od 17-letniej Anny nie można było oderwać wzorku. Nastolatka w ostatnim czasie przeszła ogromną zmianę wizerunkową. Nie tylko przefarbowała włosy na marchewkowo rudy kolor, ale i zdecydowała się na mocniejszy makijaż. Obok rodziców pozowała w czarnym komplecie, na który składały się spodnie w pasy z wysokim stanem i krótki top, odsłaniający brzuch.

ZOBACZ: Natalia Kukulska rozpływa się nad córką w jej 16. urodziny. "Ma starą duszę". Razem buszowały po second handach

Natalia Kukulska z dziećmi na ściance. Anna skupiła na sobie całą uwagę. Odważna stylizacja KAPiF.pl

Zarówno Anna, jak i jej starszy brat na ściankę zabrali swoje drugie połówki. 22-latkowi towarzyszyła tajemnicza szatynka, podczas gdy Anna pozowała trzymając za rękę swojego partnera.

Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Mucha skrytykowała Wieniawę. Poszło o słowa młodej aktorki na temat zarobków

A wy widzicie podobieństwo Anny do znanej mamy? Niewątpliwie odziedziczyła po Natalii Kukulskiej nie tylko talent do muzyki.