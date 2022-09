Anna Mucha nie tak dawno temu poruszyła kontrowersyjną kwestię nierówności płac w branży. Mimo sporego dorobku artystycznego, gwiazda w dalszym ciągu widzi dużą dysproporcję w pensjach i jest zdania, że najbardziej odbija się to na kobietach. Teraz postanowiła jeszcze raz powiedzieć o tym głośno i przy okazji nawiązała do Julii Wieniawy. Nie przebierała w słowach.

Anna Mucha skrytykowała Julię Wieniawę. Poszło o słowa młodej aktorki na temat zarobków

Anna Mucha spełnia się nie tylko jako aktorka, ale i producentka. Gwiazda w jednym z wywiadów podkreśliła, że zatrudniając do pracy aktorów, traktuje ich równo niezależnie od płci. Tyczy się to również kwestii zarobków. Jednak jak sama zauważyła, w branży w dalszym ciągu istnieje "reguła", według której mężczyźni za takie same role zarabiają więcej od kobiet. Nie ukrywała, że to kwestia nie przestaje jej bulwersować. Nawiązała do słów młodszej koleżanki z branży, Julii Wieniawy, która publicznie wypowiedziała się na temat wynagrodzenia i nie sprawiała wrażenia niezadowolonej.

Porozmawiajmy o tym, że kobiety w tym kraju są gorzej wynagradzane i to jest k******o nie w porządku i trzeba coś z tym zrobić. Ja nie chcę tutaj żadnej wojenki, ale jeżeli Julia Wieniawa mówi, że wynagrodzenia i honoraria są okej, bo ona dobrze zarabia, to znaczy, że daleką drogę musi przejść - powiedziała aktorka w programie Kuby Wojewódzkiego.

W dalszej części rozmowy Mucha zwróciła się wprost do Wieniawy.

Julka, to był błąd, ponieważ możesz nie zdawać sobie sprawy z tego, ale ani nazwisko Wieniawa, ani nazwisko Mucha nie broni cię w tym kraju przed zarabianiem mniej od twoich kolegów, którzy w tym samym czasie za tę samą pracę i za tę samą rolę zarabiają więcej.

Myślicie, że Julia Wieniawa zdecyduje się na to, by odpowiedzieć Annie Musze?