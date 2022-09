Wiesław Nowobilski i Janja Lesar to jedna z najbardziej lubianych par 13. edycji programu "Taniec z Gwiazdami". Jurorzy przyznają im różne noty, ale nieustająco wspierają ich widzowie, którzy nadal chcą oglądać na parkiecie sympatycznego budowlańca. W ostatnim odcinku zatańczył tango do piosenki "One Day in Your Life" Anastacii. Na parkiecie towarzyszyła im zwyciężczyni pierwszej edycji "Idola" Alicja Janosz. Podczas przygotowań do występu Wiesław wyjawił, że wyjątkowo obawia się jednego z podnoszeń. Wszystko przez to, że nie ma dwóch palców. Kierownik budowy wyjaśnił, jak do tego doszło.

REKLAMA

"Nasz nowy dom". Wiesław spytany o budżety na remonty. "Marmury to już przesada"

Zobacz wideo Iwona Pavlović zaliczyła wpadkę i wytypowała najlepsze pary "Tańca z Gwiazdami"

Wiesław Nowobilski myślał o swoim chorym dziecku. Przez chwilę nieuwagi stracił dwa palce

Wiesława Nowobilskiego widzowie Polsatu poznali dzięki programowi "Nasz nowy dom". Uczestnik show przyznał teraz, że stracił dwa palce przez nieuwagę. Myślał o swoim chorym dziecku w trakcie pracy.

Kiedy urodził się mój młodszy syn, okazało się, że ma wadę serca. Jak pracowałem, to myślami byłem daleko. I tak poszło, deska zjechała i maszyna ucięła palce - opowiedział Wiesław Nowobilski w trakcie "Tańca z Gwiazdami".

Wiesław Nowobilski, Janja Lesar Fot. KAPiF

Zajrzyj do galerii na górze strony. Tam znajdziesz więcej zdjęć.

Obawy uczestnika tanecznego show były jednak nieuzasadnione. Bez problemu udało mu się zatańczyć tango i wykonać wszystkie trudne elementy, w tym podnoszenia. Jury ostatecznie przyznało parze niewiele, bo jedynie 26 punktów, ale to sympatia i głosy telewidzów spowodowały, że Wiesław i Janja przeszli do kolejnego odcinka.

Tym razem z "Tańcem z Gwiazdami" musieli pożegnać się aktor Michał Mikołajczak i tancerka Julia Suryś.

Wiesław Nowobilski - ''Taniec z gwiazdami''. Jak tańczy kierownik budowy?