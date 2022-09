Impreza W. Kruk. Agnieszka Wilczewska i Jakob Kosel

Ciocia Liestyle i Jakob Kosel na co dzień stronią od pokazywania się wspólnie w mediach społecznościowych, jednak przy okazji eventów chętnie pozują na ściankach w objęciach. Tego wieczora uczestnik piątej edycji "Top Model" postawił na glamrockową stylizację składającą się z luźnych sztruksowych spodni, które zestawił z czarnym golfem i ramoneską. Nieco bardziej zaszalała Agnieszka Wilczewska, która zaprezentowała się w cekinowej kwiecistej mini i wysokich szpilkach. Całość dopełniła mała zielona torebka.

Beata Tadla z mężem

Podczas premiery nowej kolekcji biżuterii nie zabrakło Beaty Tadli, która zapozowała przed fotoreporterami w towarzystwie męża Michała Cebuli. Prezenterka postawiła na klasyczny czarny płaszcz, który zestawiła z zamszowymi kozakami na szpilce. Jej partner tego wieczora zaprezentował się w czarnej górze od garnituru, którą przełamał jeansami i mokasynami.

Natalia Kukulska i Michał Dąbrówka

Natalia Kukulska rzadko pokazuje się publicznie z mężem, jednak tym razem postanowiła zrobić wyjątek i zabrała go na event. Para zaprezentowała się w czarnych total lookach, obok których nie dało się przejść obojętnie. Wokalistka postawiła na koszulę z rozciętymi rękawami i skórzaną spódnicę. Całość dopełniły botki na platformie i kabaretki. Do stylizacji dobrała złotą biżuterię. Michał Dąbrówka wybrał znacznie spokojniejszy look, który podkreślił naszyjnikiem i sygnetami.

Więcej zdjęć z imprezy znajdziesz w naszej galerii na górze strony.

