Księżna Kate dość nowocześnie podchodzi do kwestii noszenia czerni po śmierci bliskiej osoby w rodzinie. Mimo że pogrzeb królowej Elżbiety II odbył się tydzień temu, to żona księcia Williama już nosi soczystą czerwień, którą przełamuje czernią. Kobieta pojawiła się podczas podróży po Walii w długim płaszczu. Wyglądała w nim bardzo elegancko i przyciągała wzrok fotoreporterów. W pewnym momencie podszedł do niej czteroletni chłopak, który wręczył jej bukiet kwiatów. Co za uroczy gest. Widać było, że był bardzo przejęty.

Księżna Kate nie bała się mocnego koloru. Tak ubrała się tydzień po pogrzebie królowej Elżbiety II

Księżna Kate od lat zachwyca udanymi stylizacjami i klasycznym podejściem do kwestii mody. Księżna Walii stara się korzystać ze sprawdzonych i prostych rozwiązań. Nie za bardzo ogląda się za trendami i dobrze na tym wychodzi. Na oficjalne spotkanie z mieszkańcami Walii kobieta włożyła czarny zestaw: bluzkę ze skromnym dekoltem oraz szerokie czarne spodnie. Do tego dobrała czerwony płaszcz z eleganckimi złotymi zdobieniami oraz klasyczne czarne szpilki.

Księżna Kate, książę William Agencja Gazeta

W pewnym momencie przydarzyło się coś zupełnie niespodziewanego. Nagle do księżnej Kate podszedł chłopiec z bukietem kwiatów. Cudną chwilę uchwycił fotoreporter.

Księżna Kate, książę William Agencja Gazeta

Co myślicie o stylizacji księżnej Kate? Przypadła wam do gustu?

