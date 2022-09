Córki Anny i Roberta Lewandowskich mogą mieć każdą zabawkę, o jakie tylko zamarzą. Pomimo że słynne małżeństwo twierdzi, iż nie rozpieszcza pociech, to od czasu do czasu obdarowują dziewczynki drogimi zabawkami. Sami zobaczcie.

Ceny zabawek Klary i Laury Lewandowskich robią wrażenie

Jakiś czas temu w rozmowie z ''Party'' Anna Lewandowska opowiedziała o zasadach, jakie panują w jej domu. Trenerka przyznała, że stara się nie rozpuszczać pociech i nie chce, aby dziewczynki miały za dużo zabawek. W związku z tym poprosiła, dziadków, aby na urodziny nie przynosili im za dużo gadżetów. Oprócz tego Klara i Laura wiedzą, co powinny zrobić, aby dostać nową rzecz.

Przyjęłam zasadę, że jeśli chcę mieć nową rzecz, to muszę oddać dwie stare. To sprawiło, że czuję się szczęśliwsza. Lubię rozdawać swoje ubrania. Tego samego uczę córki. Klara też ostatnio robiła porządki, wybrała ulubione ciuszki i zabawki, a reszta powędrowała do znajomych i potrzebujących dzieci - powiedziała Lewandowska.

Gdy jednak Anna Lewandowska i jej mąż decydują się na zakup zabawek, to zwracają uwagę na to, aby ich dzieci otaczały się wysokiej jakości przedmiotami. Niedawno trenerka wrzuciła do sieci zdjęcie, na którym widzimy młodszą z córek stojącą przy dwóch wózkach dla lalek. Okazuje się, że nie są to tanie zabawki. Gadżety zostały wykonane przez pochodzącą z Danii markę Konges Slojd i kosztują 625 zł za sztukę.

Kupując zabawki dla dzieci, Lewandowscy dbają również, o to, aby ich pociechy nabywały nowych umiejętności. Kilka miesięcy temu Klara otrzymała prezent, który sprawił jej mnóstwo radości. Dziewczynka stała się posiadaczką wyjątkowej hulajnogi firmy Micro. Za model ze świecącymi kółkami trzeba zapłacić 445 złotych.

Jednak najdroższym prezentem dla córek był drewniany domek. Lewandowscy podarowali im go w sierpniu 2021 roku. Rezydencja Klary i Laury kosztowała ponad 20 tys. złotych. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii.

