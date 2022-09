W połowie kwietnia 2022 roku do mediów trafiła bardzo smutna informacja. Okazało się, że tuż po narodzinach zmarł syn Cristiano Ronaldo i Georginy Rodriguez. Do tej pory para publicznie nie opowiadała o rodzinnej tragedii. Wszystko jednak wskazuje na to, że po kilku miesiącach od dramatycznego wydarzenia postanowili przerwać milczenie.

Georgina Rodriguez o śmierci syna: Przeżyłam najgorszy moment życia

Show "Jestem Georgina" zadebiutowało na Netfliksie na początku 2022 roku. W związku z tym, że program zyskał ogromną popularność, jego twórcy podjęli decyzję o zrealizowaniu drugiego sezonu. Okazuje się, że jedną z głównych osi fabuły nowych odcinków będzie śmierć syna Cristiano Ronaldo i Georginy Rodriguez. Poinformował o tym dyrektor hiszpańskiej wersji Netfliksa Alvaro Diaz.

W nowej serii pojawią się momenty absolutnego smutku, a rozdzierająca serce strata, której doświadczyła Georgina, jest czymś, co może przydarzyć się zarówno komuś, kto tak jak ona ma wszystko, jak i komuś, kto nie ma nic - powiedział podczas festiwalu związanego z hiszpańską telewizją i radiem.

Obecni na wydarzeniu dziennikarze mieli również możliwość zobaczenia zapowiedzi kolejnego sezonu show opowiadającego o życiu Georginy Rodriguez i jej najbliższych.

Życie dało mi tak wiele w tak krótkim czasie. W tym roku w jednej chwili przeżyłam najlepszy i najgorszy moment mojego życia. (…) Pytałam samą siebie, jak mogę sobie z tym poradzić. Odpowiedź była bliżej, niż przypuszczałam. Spojrzałam w oczy moich dzieci i zobaczyłam jedyny sposób, w jaki można to zrobić: bycie razem - wyznała Georgina Rodriguez w zwiastunie show.

Nie podano jeszcze dokładnej daty premiery drugiego sezonu "Jestem Georgina".

