Pod znakiem zapytania było, czy powstaną nowe odcinki "The Morning Show". Pomimo tego, że pierwszy sezon odniósł ogromny sukces, to kolejny spotkał się z krytyką ze strony widzów i recenzentów. Na początku 2022 do mediów trafiła informacja, że Apple jednak zdecydowało się kontynuować prace nad produkcją. Właśnie trwają zdjęcia do trzeciego sezonu. Jennifer Aniston powróciła do roli Alex Levy.

REKLAMA

"TzG". Nie tylko Jamala. Te zagraniczne gwiazdy podbijały taneczny parkiet

Zobacz wideo Jennifer Aniston swoim pierwszym postem rozbiła Insagrama. Teraz rozbija... telefon

Szykowna Jennifer Aniston na planie "The Morning Show". Postawiła na modną marynarkę

W sieci pojawiły się nowe zdjęcia Jennifer Aniston. Fotoreporterzy przyłapali ją podczas nagrywania jednego z odcinków serialu, który szybko dorobił się milionów fanów na całym świecie. Słynąca z nienagannego stylu aktorka prezentowała się znakomicie w klasycznej stylizacji.

Do poszerzanych dżinsów dobrała czarny golf, botki na obcasie i okulary typu aviator. Oprócz tego miała na sobie krótką marynarkę, która w tym sezonie jest jednym z najmodniejszych elementów garderoby. Całość idealnie komponowała się z delikatnym makijażem i lekko pofalowanymi, rozpuszczonymi włosami.

5Jennifer Aniston na planie serialu The Morning Show' J Mayer/Shutterstock EAST NEWS pobrane 27.09.2022

"The Morning Show". O czym opowiada serial?

"The Morning Show" to serial, który pokazuje świat polityki i mediów od kulis. W postacie głównych bohaterek wcielają się Reese Witherspoon oraz Jennifer Aniston, które są prezenterkami porannego programu telewizyjnego. Oprócz nich w trzecim sezonie zobaczymy również Jona Hamma, który obok Aniston pojawił się na planie show. Produkcja na Apple TV+ zadebiutowała w 2019 roku i do tej pory pozostaje jedną z najbardziej popularnych na platformie.

"TzG". Pavlović nie odpuszcza Pisarek. "Bogatemu to się i byk ocieli"