Przemysław Kossakowski jeszcze do niedawna aktywnie działał w mediach. Widzowie cenili go za rolę prowadzącego w popularnym programie stacji TTV - "Down The Road". W jednym z wpisów na Instagramie poinformował fanów, że po dekadzie pracy w telewizji robi sobie przerwę. Kossakowski stwierdził, że nie jest w stanie określić, jak długo potrwa i czy w ogóle wróci. Mężczyzna przyznał, że musi się zastanowić, czy po tylu latach ma jeszcze coś do przekazania widzom. Następnie udał się w podróż na Bałkany. Właśnie opublikował zdjęcia z Albanii. Fani zwrócili uwagę na jego pokaźny zarost.

Przemysław Kossakowski wrzucił zdjęcie z podróży. "Wizerunek ciut ala Rumcajs"

Przemysław Kossakowski rozstał się niedawno z Martyną Wojciechowską. Ich relacja rozpadła się zaledwie trze miesiące po ślubie w atmosferze skandalu. Podróżniczka opublikowała oświadczenie, w którym napisała, że to nie ona podjęła decyzję o rozstaniu i sama została nią bardzo zaskoczona. W konsekwencji Wojciechowska złożyła papiery rozwodowe i oficjalnie zakończyła związek. Być może z tego powodu dziennikarz odsunął się od mediów i skupił na podróżach. Kossakowski po odejściu z telewizji zdecydował się na inne projekty, zaczął prowadzić ośrodek dla niepełnosprawnych "Arterytorium". Na jednym z ostatnio opublikowanych wpisów opublikował relację z wycieczki do Albanii.

Gjirokastra, miasto srebrnych dachów i tysiąca schodów. Miejsce, które już wkrótce stanie się kolejną zadbaną i wysterylizowaną, turystyczną perłą Bałkanów. Na szczęście dzisiaj można jeszcze znaleźć tu szorstką prawdę zapuszczonych zaułków i ukruszonych elewacji - napisał.

Fani dziennikarza zamiast na zabudowę miasta natychmiast zwrócili uwagę na zmianę w wyglądzie Kossakowskiego. Jeden z obserwatorów w zabawny sposób nawiązał do opublikowanego przez dziennikarza opisu zdjęcia.

Faktycznie, widać tu troszkę szorstkich, zapuszczonych zaułków. Ale elewacja na pewno się jeszcze nie kruszy! Jest całkiem w porządku - napisał jeden z obserwatorów dziennikarza.

Na fotografii widzimy Przemysława Kossakowskiego z długą siwą brodą. Fani byłego prezentera programu "Down The Road" nie mogli powstrzymać się od sugestii, aby jak najszybciej pozbył się zbędnego zarostu.

Panie Przemku proszę zgolić zarost. Dodaje lat. Jest pan taki przystojny i taki młody. Uwielbiam pana bez zarostu.

Chłopie aleś zarósł.

Panie Przemku niech się pan broda nie przejmuje. Ja pana lubię z brodą czy bez.

Wizerunek ciut ala Rumcajs - czytamy w komentarzach.

Jak sądzicie, czy taki wizerunek pasuje Przemysławowi Kossakowskiemu?

