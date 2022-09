Emily Ratajkowski spotyka się z Bradem Pittem?! Niedawno rozstała się z mężem

Amerykańskie media donoszą o tym, że Brad Pitt i Emily Ratajkowski spotykają się. Według portalu Page Six celebryci byli już kilka razy widziani razem. Aktorka całkiem niedawno rozstała się z mężem Sebastianem Bear-McClardem po czterech latach małżeństwa.

Media donoszą, że Emily Ratajkowski i Brad Pitt spotykają się. Informator twierdzi, że spotkania mają przyjacielski charakter

58-letni aktor nie był oficjalnie w żadnym związku od czasu swojego rozwodu z Angeliną Jolie w 2016 roku. Co ciekawe, Pitt i Jolie byli parą od 2005 roku, a rozstali się zaledwie dwa lata po ślubie. Do tej pory toczą sądową batalię w kwestii opieki nad sześciorgiem dzieci. Na początku tego roku w mediach pojawiły się plotki, że aktor spotyka się ze szwedzką piosenkarką Lykke Li, ale nie zostało to potwierdzone.

Portal Hollywood Life skontaktował się z osobą z bliskiego otoczenia aktorka. Ta jednak zaprzecza, że Brad Pitt obecnie z kimś się spotyka.

Naprawdę cieszy się swoją prywatnością i po prostu unika opinii publicznej tak bardzo, jak tylko może. Brad wie, że nie zawsze jest to możliwe, ale stara się najlepiej, jak potrafi. W tej chwili nie spotyka się z nikim, a jeśli to zrobi, będzie to ktoś inny niż jego poprzednie związki - zdradza informator portalu Hollywood Life.

Źródło Hollywood Life twierdzi także, że spotkania Brada i Emily nie mają romantycznego charakteru i odbywają się w przyjacielskiej atmosferze.

Brad Pitt na czerwonym dywanie w spódnicy. Wcześniej miał już na sobie koktajlowe sukienki

Przypomnijmy, że przed związkiem z Angeliną Jolie aktor przez pięć lat był mężem Jennifer Aniston. Natomiast pod koniec lat 90. był zaręczony z Gwyneth Paltrow.

Z kolei Emily Ratajkowski 8 września złożyła pozew o rozwód, po dwóch miesiącach od rozstania z mężem. Pojawiły się plotki, że rozpad związku to efekt niewierności Sebastiana, ale jak na razie są to tylko spekulacje. Para doczekała się dziecka. 8 mara 2021 na świat przyszedł ich syn Sylvester Apollo Bear.

