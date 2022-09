W Senacie odbyła się konferencja prasowa na temat powrotu Programu Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego. Udział wzięła w niej Małgorzata Rozenek, która od lat promuje metodę in vitro, także ze względu na swoje osobiste doświadczenia. Na konferencji prowadząca "Dzień dobry TVN" pojawiła się ramię w ramię z politykami opozycji.

Małgorzata Rozenek u boku Donalda Tuska i Ewy Kopacz walczy o refundację in vitro

Małgorzata Rozenek dzięki metodzie in vitro doczekała się narodzin trzech synów. Tym bardziej zależy jej więc na obalaniu mitów, które narastają wokół tego sposobu leczenia bezpłodności. Podczas konferencji prasowej zapowiedziano złożenie obywatelskiego projektu ustawy dotyczący refundacji procedury in vitro. Projekt zakłada, że minister zdrowia miałby rocznie do dyspozycji 500 milionów złotych na realizację tego programu, a osoby ubiegające się o refundację musiałyby udowodnić roczny, bezskuteczny okres leczenia niepłodności. Już kilka tysięcy osób podpisało się pod wnioskiem o rejestrację komitetu inicjatywy obywatelskiej w tej sprawie.

Małgorzata Rozenek, Ewa Kopacz, Donald Tusk Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl

Małgorzata Rozenek podczas konferencji zwróciła uwagę na to, że najbogatszych obywateli stać na procedurę in vitro, natomiast najbiedniejsi padają ofiarą braku refundacji.

Rząd wstrzymując finansowanie dzieli Polaków na dwa rodzaje ludzi, na tych, którzy mają pieniądze i których stać na program, a także na resztę, której nie stać - powiedziała Małgorzata Rozenek podczas konferencji prasowej.

W konferencji prasowej udział wzięli przedstawiciele opozycji, w tym politycy Platformy Obywatelskiej Donald Tusk, Ewa Kopacz i Agnieszka Pomaska, a także kobiety, które doczekały się potomstwa dzięki metodzie in vitro.

