Zbliża się długo oczekiwana premiera piątego i przedostatniego sezonu "The Crown". Po śmierci królowej Elżbiety II Netflix postanowił nie przesuwać go na inny termin, mimo że przedstawione w nim wydarzenia będą poruszały bardzo problematyczne wątki. Zdaniem dziennika "The Telegraph", Pałac Buckingham ma już przygotowaną strategię, by bronić króla Karola III, bo to właśnie on może zostać przedstawiony w nowym sezonie w nie najlepszym świetle.

REKLAMA

Zobacz wideo Iwona Pavlović zaliczyła wpadkę i wytypowała najlepsze pary "Tańca z Gwiazdami"

Pierwsza żona Majdana to znana projektantka, a eks Kraśki poznała go z obecną żoną

Pałac Buckingham obawia się premiery "The Crown"

W piątym sezonie "The Crown" widzowie powrócą do lat 90. To właśnie wtedy doszło do pożaru w zamku Windsor, ówczesny książę, a obecny król Karol III, rozwiódł się z księżną Dianą i doszło do rozwodu księcia Andrzeja i Sary Ferguson. Najmocniejszym wątkiem będzie jednak ten poświęcony śmierci Diany, o którą wiele osób obwiniało związanego już wówczas z Camillą Parker-Bowles Karola. To powoduje, że Pałac Buckingham obawia się, że przypomnienie tej sprawy w serialu na nowo wzbudzi nienawiść do króla.

Pałac Buckingham podobno przygotowuje się do ochrony wizerunku króla Karola III i opracowuje strategię. Obawiają się, że po śmierci matki i licznych nowych obowiązkach, monarcha nie poradzi sobie z niechęcią, jaką odczuje po emisji "The Crown". Jak przekonuje informator z pałacu w rozmowie z "The Telegraph", serial Netfliksa to "dramat, a nie dokument".

Ludzie zapominają, że w centrum tego wszystkiego są prawdziwe osoby i ich życie - wyjawił w rozmowie z "The Telegraph".

Król Karol III obecnie cieszy się umiarkowaną sympatią w rodzimym kraju. Wyniki ankiety przeprowadzonej przez YouGov wykazały, że obecnie około 60 procent Brytyjczyków wierzy, że sprawdzi się w swojej roli. To aż dwa razy więcej niż w maju, gdy jedynie 30 procent twierdziło, że będzie dobrym monarchą.

Premiera szóstego sezonu "The Crown" pod znakiem zapytania

Ekipa oraz obsada popularnego serialu "The Crown" opowiadającego losy rodziny królewskiej od dawna była przygotowana na smutne chwile związane ze śmiercią królowej Elżbiety II. Już w 2016 roku, a więc tuż po debiutanckim pierwszym sezonie jeden z reżyserów Stephen Daldry ujawnił, że gdy królowa Elżbieta II umrze, prace na planie zostaną zawieszone na jakiś czas.

Białe plamy u Angeliny i pomarańczowa twarz Włodarczyk. Tak się lepiej nie malować

Zobacz też: "The Crown". Są nowe zdjęcia z planu. Elizabeth Debicki uderzająco podobna do księżnej Diany