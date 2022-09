Mandaryna znowu zakochana?! Pokazała, jak całuje przystojnego brodacza

Marta "Mandaryna" Wiśniewska pozostawała singielką, odkąd na początku stycznia 2020 roku rozstała się z Pawłem Wójcikiem, prawnikiem z Lublina, z którym przez kilka lat stanowili, jak się wydawało, dobraną parę. Przypomnijmy, że choreografka była zamężna tylko raz, a po rozwodzie, który miał miejsce w 2006 roku, Marta póki co nie zdecydowała się na ponowny ślub. Być może się to zmieni, bo wiele wskazuje na to, że 44-latka znowu jest zakochana. Natomiast jej były mąż, Michał Wiśniewski, od tego czasu zdążył się trzykrotnie ożenić (a nawet odnowić ostatnią, piątą już przysięgę małżeńską i wyprawić "zaległe" wesele), doczekał się też trojga kolejnych dzieci. Xavier i Fabienne, wspólne dzieci Marty i czerwonowłosego wokalisty są już dorosłe.

Mandaryna pozuje z nowym partnerem?

Celebrytka zaintrygowała ostatnio instagramowych obserwatorów, publikując na InstaStories selfie z przystojnym brodaczem. Pozują do zdjęcia w taki sposób, że nie sposób zaprzeczyć, iż łączy ich pewna zażyłość.

InstaStories Marty Wiśniewskiej marta.mandaryna/Instagram

Spostrzegawczy fani zauważyli, że ten sam mężczyzna pojawił się już w nagraniu ze spływu kajakowego, jakie kilka tygodni temu wrzuciła do sieci Marta. Na wideo można podejrzeć, że para świetnie się bawi, dzieląc jeden kajak, a także siedząc obok siebie przy stole i w samochodzie.

W przeszłości Wiśniewska spotykała się m.in. z fotografem Wojciechem Bąkiewiczem oraz z wuefistą, Michałem Szatkowskim.

Marta Wiśniewska z przyjacielem marta.mandaryna/Instagram

Czas pokaże, czy relacja Marty z nowym znajomym to coś poważnego i czy przetrwa próbę czasu. My życzymy jej wszystkiego, co najlepsze.

