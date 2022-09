Agnieszka Chylińska 12 lat temu wyszła za Marka. To drugi mąż wokalistki, ale wiemy o nim naprawdę niewiele. Mężczyzna bardzo chroni swoją prywatność, nie pokazuje się z żoną na eventach i nie pozuje na ściankach. Para doczekała się trójki dzieci: Ryszarda, Estery i Krystyny. Z okazji zbliżającej się rocznicy ślubu, Marek przygotował dla swojej ukochanej nie lada niespodziankę. Szykuje się zagraniczny wyjazd.

REKLAMA

Zobacz wideo Agnieszka Chylińska i Małgorzata Foremniak wypytują Janka Klimenta o nieprzyzwoite słowa po czesku

Agnieszka Chylińska miała stłuczkę. Do sieci trafiły zdjęcia jej auta

Agnieszka Chylińska do USA latała na koncerty. Teraz spędzi tam czas z rodziną

Jak donosi "Dobry Tydzień", mąż Agnieszki Chylińskiej zaplanował wspólny wyjazd na Florydę. Okazuje się, że jurorka "Mam talent" bardzo lubi tam jeździć. W Stanach Zjednoczonych mieszka brat artystki, Wawrzyniec. Przebywa tam także jej mama. Dotychczas Chylińska wyjeżdżała tam do pracy, na koncerty, teraz natomiast będzie mogła spędzić czas w gronie najbliższych.

Co ciekawe, do USA małżeństwo wybierze się bez swoich dzieci, co też będzie dla nich sporą nowością. Ryszard, Estera i Krystyna zostaną pod opieką dziadków, rodziców Marka. Podobno Agnieszka Chylińska jest bardzo podekscytowana wyjazdem i już nie może się go doczekać.

To dla niej najlepszy prezent na rocznicę ślubu. Dobrze się tam czuje. Jest bardziej anonimowa, może bez stresu chodzić po sklepach, restauracjach i czuć się znacznie swobodniej niż w Polsce - powiedział jeden ze współpracowników Agnieszki Chylińskiej w rozmowie z "Dobrym Tygodniem".

Agnieszka Chylińska Fot. KAPiF

Wygląda na to, że szykuje się naprawdę wyjątkowa, 12-ta rocznica ślubu. Dodajmy, że we wrześniu ukazał się najnowszy singiel Agnieszki Chylińskiej "Kiedyś do ciebie wrócę". To kolejny zwiastun z nadchodzącej płyty "Never Ending Sorry".

"Mam talent!". Agnieszka Chylińska przyznała się do błędu. "Mam kolejną nauczkę"