Thomas Markle często rozmawia z mediami. Tabloidy również ochoczo współpracują z emerytowanym operatorem filmowym, choć wiadomo, że najbardziej interesuje je nie jego kariera czy rzekome odległe rodzinne powiązania z Edwardem III, a zwierzenia na temat córki, Meghan. Im bardziej pikantne, tym lepiej. Były filmowiec i tym razem nie zawiódł tropicieli sensacji, po raz kolejny ciskając w nią błotem.

Thomas Markle apeluje do Meghan na łamach tabloidu

78-latek miał rozmawiać z dziennikarzami na temat relacji panujących w rodzinie królewskiej po śmierci królowej Elżbiety II. Jak można było jednak przewidzieć, rozmowa skręciła w zupełnie inne rewiry, a tematem numer jeden była "niewdzięczna" córka.

To Meghan mnie porzuciła. Jest osobą pozbawioną wszelkich skrupułów. Ale jeszcze nie jest za późno, by naprawić błędy. Ona wie, gdzie mnie znaleźć. Mój numer się nie zmienił. Chciałbym zobaczyć mojego zięcia i wnuki, których jeszcze nigdy nie widziałem - wyznał.

Zdjęcia Meghan Markle znajdziecie w galerii w górnej części artykułu

Należy doprecyzować, że ojciec i dwójka starszego przyrodniego rodzeństwa regularnie utyskuje publicznie na żonę księcia Harry'ego, sugerując jej chłód i obojętność. Nie mogą też przeboleć, że nie zostali zaproszeni na książęcy ślub, a Meghan do ołtarza prowadził Karol, wówczas jeszcze książę. Przed ceremonią rodzina aktorki słała do Harry'ego listy otwarte za pośrednictwem tabloidów, w których straszyła go "fałszywym" usposobieniem i interesownymi pobudkami Meghan.

Czy po tego rodzaju wynurzeniach Meghan może jeszcze spojrzeć na Thomasa i resztę rodziny życzliwiej?

