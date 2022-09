Dorota Szelągowska rozpoczęła medialną karierę 24 lata temu. W 1998 roku została prowadzącą show "Rower Błażeja", który emitowany był w telewizyjnej jedynce. Z czasem, kiedy zdobyła rzeszę fanów, otrzymała od szefostwa TVP nową fuchę - u boku Rafała Patyry prowadziła "Pytanie na śniadanie". I choć jej dawny wizerunek diametralnie różni się od tego, jaki prezentuje dzisiaj, gwiazda nadal cieszy się sporą popularnością. A nawet większą.

REKLAMA

W galerii możecie zobaczyć, jak Dorota Szelągowska wyglądała w przeszłości.

Zobacz wideo Dorota Szelągowska opowiada, jak schudła. Ogłasza: Rzucę palenie!

Dorota Szelągowska skończyła 42 lata. W ciemnej grzywce nie wyglądała za dobrze

Dorota Szelągowska z pewnością miała przetarte szlaki i doskonale wiedziała, jak wygląda praca w show-biznesie, w końcu jej mama, Katarzyna Grochola, jest znaną pisarką. Na popularność aktualnej prowadzącej show "Totalne remonty Szelągowskiej" wpłynął również na pewno fakt, że w 2002 związała się z Adamem Sztabą.

ZOBACZ TEŻ: Dorota Szelągowska wspomina małżeństwo z Adamem Sztabą. "Zupełnie niepotrzebnie wzięliśmy ślub"

Przez długi czas Dorota Szelągowska miała ciemne włosy, raz nawet zdecydowała się na dziewczęcą krzywkę, która królowała na głowach pań dziesięć lat temu. Z czasem gwiazda stwierdziła lub usłyszała to od stylisty, by przefarbować się na blond. Był to dobry ruch, ale jeszcze lepszym było zrezygnowanie z grzywki.

Dorota Szelągowska, Adam Sztaba East News

W 2012 roku gwiazda znów zmieniła wizerunek, który staje ewoluuje. Aktualnie Dorota Szelągowska zachwyca w lokach, które odejmują jej wielu lat. Podoba wam się w takim wydaniu? Nam bardzo!

Jak zmieniła się na przestrzeni lat? Sprawdźcie w naszej galerii.