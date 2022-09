Mark Zuckerberg zajął się... MMA. Nie spodziewał się takiej reakcji!

Mark Zuckerberg jest jednym z najbogatszych ludzi na świecie. Twórca Facebooka po godzinach pracy zajął się MMA. Pokazał w sieci, jak wygląda jego trening. Umiejętności biznesmena ocenił jeden z najsłynniejszych zawodników MMA na świecie, Conor McGregor. Nie spodziewaliście się tak imponującej formy.

Zobacz wideo Kto z kim w oktagonie. Wymarzone freak fighty

Mark Zuckerberg po godzinach trenuje MMA. Pokazał swój trening. "Cichy zabójca"

Mark Zuckerberg w jednym z podcastów wyznał, że uwielbia uprawiać sport. Ostatnio zajął się MMA i co ciekawe, jest w tym całkiem niezły. Na Instagramie opublikował wideo z treningu, na którym wylewając siódme poty, zacięcie atakuje przeciwnika perfekcyjnie wyprowadzonymi ciosami.

Jeden z moich partnerów treningowych, Khai Wu, debiutuje dziś wieczorem na @ufcfightpass. Czekamy na świetną walkę - napisał miliarder.

W komentarzach wiele osób zareagowało na umiejętności, które zaprezentował twórca Facebooka.

Yo! Ku*wa, niesamowity Mark - napisał w typowy dla siebie sposób Conor McGregor.

Bardzo się cieszę, że to widzę. Trening też wygląda solidnie.

Mistrz - czytamy.

Zuckerberg przyznał również, że lubi ćwiczenia, "które wymagają pełnego skupienia", aby móc oderwać umysł od pracy. Idealne okazały się treningi mieszanych sztuk walki. Khai Wu, zawodowy sportowiec, znany również jako The Shadow, zdradził w rozmowie z The Information, że założyciel Facebooka od kilku miesięcy uczęszcza do niego na prywatne sesje treningowe. Wyznał, że na macie Mark jest niczym "cichy zabójca". Być może niedługo zobaczymy miliardera na profesjonalnym ringu.