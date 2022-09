Anna Lewandowska pokazała dom mamy. Wygląda jak z filmu. Te okna kradną show

Anna Lewandowska ciągle żyje w biegu. Wszystko przez sporą liczbę obowiązków i projektów zawodowych. Mimo to znajduje czas tylko dla rodziny. Tak było w ostatni weekend, kiedy wybrała się z wizytą do mamy, Marią Stachurską. Trenerka pokazała, jak wygląda piękny dom jej mamy. Został zaprojektowany w angielskim stylu. Przestronne okna, bajkowy ogród i stylowe wnętrze to nie wszystko.

REKLAMA

Zobacz też: Mecz Polska - Holandia. Małgorzata Rozenek jak prawdziwa fanka, Anna Lewandowska odsłoniła brzuch

Zobacz wideo Anna Lewandowska o aktywności fizycznej w ciąży

Prywatne boisko i imponujący ogród. Dom Krzysztofa Stanowskiego robi wrażenie

Anna Lewandowska wrzuciła do sieci zdjęcie z mamą. Widać jej boski, angielski dom

Anna Lewandowska wybrała się z Laurą i Klarą na kilka dni do domu rodzinnego. Czas wolny spędziły na spacerach po lesie i rozmowach z Marią Stachurską. Widać, że kobieta urządziła się bardzo elegancko. Uwagę zwracają duże, przestronne okna w angielskim stylu, klasyczny styl salonu i eleganckie wnętrze. Post trenerka podpisała słowami:

To była fajna, rodzinna niedziela. Zawsze doceniam ten czas. Bo co w dzisiejszym życiu może być ważniejsze niż rodzina i zdrowie! - podkreśliła Lewandowska.

Rodzinne zdjęcia Lewandowskich. Nie szczędzili sobie czułości

Na karuzeli fotografii widać, że trenerka cieszyła się z wolnego czasu spędzonego z najbliższymi. W otoczeniu zieleni i pięknych widoków zdecydowanie można poczuć spokój i relaks.

Jedno ze zdjęć pokazało także, jak wygląda fragment salonu. Widać tam miłość do klasyki, ale i sielskich wnętrz. Czarno-biały dywan, wygodny szary fotel i modne, granatowe krzesła tworzą razem spójną całość.

Więcej zdjęć pięknego domu mamy Anny Lewandowskiej znajdziesz w naszej galerii na górze strony.