Mija trzeci rok, odkąd Meghan Markle i książę Harry zdecydowali się opuścić brytyjski dwór i rozpocząć życie w Ameryce na własny rachunek. Nieoficjalnie mówiono, że rodzina królewska była wściekła na wnuka królowej, który doprowadził do poniżenia monarchii. Ten jednak bronił się, mówiąc, że najważniejsi są dla niego najbliżsi i nie chcąc, by powtórzyła się historia jego matki, zabrał żonę oraz syna i wyleciał do Los Angeles. Jak na tę decyzję zareagował książę William i księżna Kate?

Zobacz wideo Książę Harry i Meghan Markle. Odejście z rodziny królewskiej miało swoje konsekwencje

Tak księżna Kate i książę William zareagowali na odejście Meghan Markle i księcia Harry'ego z dworu!

Okazuje się, że aktualny książę Walii i jego żona byli nieco uradowani, kiedy książę Harry i Meghan Markle opuścili ostatecznie Londyn. Z takimi rewelacjami przyszła ekspertka od royalsów, Katie Nicholl:

Jak zdradził mi informator, William i Kate również poczuli ulgę, że „dramat minął", kiedy Harry i Meghan odeszli z dworu – wyznała w rozmowie z serwisem Vanity Fair.

Z jednej strony nie ma się co dziwić, z drugiej jednak zaskoczeniem jest, że książę William nie przekonywał brata, by został na dworze. W końcu jako przyszły król mógł zadbać o to, by jego bliscy oraz pracownicy nie naśmiewali się z Meghan Markle oraz nie sprzedawali prasie newsów na jej temat. Powszechnie wiadomo, że amerykańska aktorka przypłaciła zdrowiem za swój pobyt na królewskim dworze. Lawina hejtu, jaka na nią spadła, doprowadziła do stanów depresyjnych. Meghan wyznała również, że myślała o popełnieniu samobójstwa.

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz skorzystać z Kryzysowego Telefonu Zaufania [116 123. Na stronie liniawsparcia.pl znajdziesz też listę organizacji prowadzących dyżury telefoniczne specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego, pomocy dzieciom i młodzieży czy ofiarom przemocy.