Dorota Szelągowska nie jest fanką warszawskich ścianek. Raczej unika tego rodzaju eventów, wypoczywając podczas wolnych chwil w pięknie urządzonym domu. Jak sama kiedyś przyznała, remonty robi najczęściej co dwa lata, nic więc dziwnego, że tak świetnie odnajduje się w pracy na planie "Totalnych remontów Szelągowskiej". Niedzielę spędziła jednak poza swoim ukochanym lokum. Przybyła na warszawski Tor Służewiec, by wziąć udział w pokazach wyścigów konnych. Chętnie pozowała do zdjęć.

REKLAMA

Zobacz wideo Dorota Szelągowska opowiada, jak schudła. Ogłasza: Rzucę palenie!

Dorota Szelągowska na pokazach konnych. Fryzura szałowa, ale spójrzcie na botki. Hit jesieni!

Dorota Szelągowska postawiła na casualową, bardzo jesienną stylizację. Do beżowego płaszcza z wielkimi kieszeniami dopasowała botki na niskim obcasie, które królują w szafach pań od kilku sezonów. Tego rodzaju buty są bardzo wygodne i sprawdzą się nawet podczas deszczowej aury. Uwagę przykuwa także nowa fryzura gwiazdy, która jakiś czas temu zrezygnowała z prostych włosów na rzecz loków. Naszym zdaniem takie uczesanie odjęło Dorocie wielu lat.

Dorota Szelągowska AKPA

To niejedyna zmiana wizerunkowa w przypadku Doroty Szelągowskiej w ostatnim czasie. Gwiazda zdecydowała się na regularne ćwiczenia z trenerem personalnym, dzięki czemu zrzuciła już kilka kilogramów. Ponadto postawiła na dietę oraz, jak wyznała w rozmowie z reporterem Plotka, do końca roku ma zamiar rzucić palenie. Cała wypowiedź gwiazdy w materiale wideo powyżej.

POLECAMY: Marika z "Totalnych remontów Szelągowskiej" na 43 metrach stworzyła królestwo. Boski salon, ale to sypialnia skradła show