Michał Wójcik nie należy do gwiazd, które afiszują się życiem prywatnym. Jest jednym z najpopularniejszych kabareciarzy w Polsce. Mimo to komik raczej rzadko opowiada o rodzinie i bliskich. Wójcik ma za sobą kilka nieudanych związków i doczekał się czworga dzieci z czterema kobietami. W mediach najchętniej pokazuje najmłodszą pociechę, Michała Juniora, którego matką jest jego partnerka poznana na terapii. Zrobił niespodziankę fanom i razem z najstarszą córką Julią wystąpił w "Dzień dobry TVN".

Michał Wójcik ma czworo dzieci z czterema kobietami. Mówi o relacjach w rodzinie

Michał Wójcik na kanapie śniadaniówki pojawił się z 22-letnią Julią. Najstarsza pociecha komika jest owocem związku z Katarzyną (partnerką Michała sprzed małżeństwa z Agnieszką Kałużą). Wójcik ma jeszcze synów Jakuba i Charliego, którzy mają różne mamy, co wyszło na jaw w czasie głośnego rozwodu komika z byłą już żoną. Szczerze przyznał, że z początku miał obawy, czy jego pociechy będą chciały utrzymywać ze sobą kontakt. Jak się okazało, Michał martwił się na zapas. Przyznał, że stara się, by przynajmniej dwa razy do roku wszyscy spędzali ze sobą więcej czasu, podczas rodzinnych wycieczek.

Były obawy na początku, co dzieciaki między sobą zrobią, jakie będą kontakty. Natomiast dzięki dobie internetowej, to jest tak, że one mają więcej kontaktów między sobą niż z tatą. Staram się, żeby minimum dwa razy do roku, czyli w wakacje i święta, wynająć busa, bo jeszcze są dzieci po stronie mojej narzeczonej, więc jedziemy taką ekipą w osiem-dziewięć osób czasami i oni aż piszczą za sobą. To są tak potężne relacje. Rozpiętość wiekowa jest potężna, więc jedno kocha drugie, to zauroczone jest tym, to już tęskni za tym. Oni już się sami wychowują - powiedział Wójcik.

Wójcik na co dzień mieszka w Katowicach, a jego najstarsza córka w Lublinie. Julia przyznała, że w przeszłości czuła zazdrość o ojca i chciała go widywać częściej, ale teraz inaczej patrzy na ich relację.

Ze względu na pracę taty i życie prywatne stało się tak, a nie inaczej, że odległość zawsze była. Jako małe dziecko zazdrość była, czemu nie przyjechał, ale z czasem człowiek to rozumie. Czas sprawił, że inaczej na to wszystko się patrzy. Jestem starsza i inaczej widzę obecną sytuację taty - dodała 22-latka.

Po słowach komika i jego córki widać, że uwielbiają spędzać ze sobą czas.