Jarosław Kaczyński wrócił na trasę. Prezes PiS wznowił objazd po Polsce i odbywa spotkania z wyborcami. Podczas wizyty w Oleśnicy polityk zaliczył drobną wpadkę. Wychwycili to od razu kabareciarze z Neo-Nówki.

Zobacz wideo Kaczyński: Tusk nam proponuje koniec demokracji

Jarosław Kaczyński zaliczył wpadkę. Odniósł się do niej kabaret Neo-Nówka

Prezes partii rządzącej w ramach objazdu po Polsce chce opowiedzieć wyborcom i obywatelom o dokonaniach rządu Zjednoczonej Prawicy. W sobotę 24 września Jarosław Kaczyński odwiedził mieszkańców Oleśnicy. W przemówieniu odniósł się do reparacji wojennych, których Polska domaga się od Niemiec. W trakcie postanowił także zażartować ze swojego wzrostu, jednak nie do końca mu to wyszło.

Jeśli zdołamy pokazać światu, jak to wyglądało, to straty w reputacji Niemiec będą wielkie, a to Niemcy uznali się za mocarstwo moralne. To tak, jakbym ja uznał się za koszykarza "En Be A". I to tego środkowego, największego - powiedział Jarosław Kaczyński wyraźnie zadowolony z własnego żartu.

Błąd, który popełnił prezes PiS-u to zła wymowa amerykańskiej nazwy NBA, czyli National Basketball Association. Poprawnie czyta się to "En Bi Ej". Kaczyński użył spolszczonego zapisu. Nie jest to pierwsza wpadka polityka. Notorycznie mylił nazwy miejscowości, w których przemawiał. We wcześniejszych wypowiedziach zamiast słowo "karimata" wyszła mu "karamata", pomylił także megawatogodziny z wymyślonym przez siebie słowem "megatogodziny" i nie umiał poprawnie wypowiedzieć "syndrom sztokholmski".

Ostatnia wpadka polityka nie umknęła członkom kabaretu Neo-Nówka. Artyści obecnie są w trasie w Stanach Zjednoczonych, ale nie omieszkali dodać posty na Facebooka i Twittera, nawiązujące do słów polityka.

Hej, hej tu eN Be A, to taka gra i ruszyła trasa po USA. Prezes jest inspiracją naszych dzisiejszych rymów. [...] PS. Dla fanów i koneserów ważna informacja: "Jarki - ten wafel rządzi" pojawiły się w sieci Dino - napisali na Facebooku.

Komicy żartowali też z prezesa PiS-u na Twitterze.

Hej hej tu eN Be A. I love this game - napisali.

Kaczyński jak Carrie z "Seksu w wielkim mieście". Wszyscy patrzą na jego buty

Kabareciarze żartem nawiązali również do Włodzimierza Szaranowicza. Dziennikarz w latach 90. komentował amerykańską ligę koszykarską, która była transmitowana na antenach Telewizji Polskiej. Każdy mecz zaczynał słowami: "Hej, hej, tu NBA".