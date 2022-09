Karolina Bacia to aktorka, o której głośno zrobiło się w 2016 roku, gdy dołączyła do obsady serialu TVN-u "Na Wspólnej". Przez pięć lat wcielała się w postać Anastazji i oficjalnie odeszła z produkcji pod koniec 2021 roku. O wiele większy rozgłos przyniosła jednak aktorce późniejsza rola Mani w popularnym serialu TVP "Stulecie Winnych". Bacia zagrała także w produkcji "O mnie się nie martw". Od 2018 roku spotyka się z Jakobe Mansztajnem z satyrycznego profilu na Instagramie "Make Life Harder". Para w kwietniu tego roku poinformowała fanów, że spodziewają się dziecka. W mediach społecznościowych aktorki ukazał się wówczas żartobliwy post z trzema zdjęciami, do których zapozowała z pizzą, makaronem i ciążowym brzuchem. Na początku sierpnia powitali na świecie córkę Wandę. Na najnowszym zdjęciu Bacia karmi piersią dziewczynkę w parku.

Karolina Bacia karmi piersią Wandę w parku

Aktorka i jej partner nie publikują wielu zdjęć ich nowo narodzonego dziecka. Bacia dodała jedynie fotografię ze szpitala, po urodzeniu córki. Jakobe Mansztajn również opublikował na relacji "Make Life Harder" tylko jedno zdjęcie Wandy. Gwiazda TVP w weekend podzieliła się nowym kadrem, na którym widać uroki macierzyństwa. Podczas sobotniego spaceru w parku, Wanda zgłodniała, Bacia postanowiła nakarmić dziecko na ławce.

Piknik w parku - napisała pod zdjęciem.

Coraz więcej gwiazd, m.in. Aleksandra Żebrowska, Anna Dereszowska, Agnieszka Hyży, pokazuje w mediach społecznościowych, że karmią piersią w miejscach publicznych, aby znormalizować w społeczeństwie ten naturalny proces.