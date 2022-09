W świecie show-biznesu pomaganie jest w bardzo dobrym tonie. Gwiazdy robią to nie tylko z czysto altruistycznych pobudek, ale także ze względów wizerunkowych. Nic w tym dziwnego. Wzięcie udziału w charytatywnej akcji może zwiększyć ich zasięgi w mediach społecznościowych i sprawić, że będą przez innych lepiej odbierane. Iwona Węgrowska, Anna Powierza, Anna Głogowska pojawiły się na charytatywnym pokazie mody "Gwiazdy Dzieciom". Tylko niektóre z nich zadały szyku na salonach.

Iwona Węgrowska

Wokalistka wybrała tak tandetny i mało gustowny zestaw dresowy, że aż żal patrzeć. Celebrytka w kiczowatym, czarnym dresie w cętki prezentuje się jak stałą bywalczyni podrzędnych butików. Nic tu do siebie nie pasuje. Nie pomagają typowo ułożone na jeden bok włosy, lakierowane botki, które wyglądają jak z plastiku. Całość do wymiany.

Anna Głogowska

Może modowy ekspert stwierdzi, że jest to miałka stylizacja, ale ja ten beżowy total look kupuję. Wszystko za sprawą delikatnego, kremowego swetra i o ton jaśniejszych spodni. Do tego sportowe buty i mamy ciekawy modowy misz-masz. Bardzo przyzwoicie i gustownie wygląda ten zestaw.

Anna Powierza

Aktorka wygląda na tak pozytywną osobę, że aż trudno napisać coś negatywnego na temat tej stylizacji, ale jednak trzeba. Kolory jak najbardziej nadal utrzymują się w trendach, ale bałaganiarski wzór sukienki i nieudolny, kopertowy krój już nie. Tego typu sukienki już dawno odeszły do lamusa i mogą się jedynie sprawdzić w domu jako podomka, albo na samotnych wakacjach. Oglądanie tej sukienki grozi kolorystycznym szokiem.

A wy, co myślicie o tych stylizacjach? Zgadzacie się z opinią?

