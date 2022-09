Aleksandra Żebrowska zdecydowanie ma do siebie dystans, co wielokrotnie udowodniła. Żona Michała Żebrowskiego promuje w mediach naturalne podejście do życia. Nie ma obiekcji przed tym, by pokazać, jak naprawdę wygląda ciało kobiety po kilku porodach. Po niecałych dwóch miesiącach od kiedy powitała córkę na świecie, celebrytka zapowiedziała powrót do formy. Zrobiła to w typowym dla siebie stylu i przy okazji wmieszała w to Annę Lewandowską.

Aleksandra Żebrowska sparodiowała Annę Lewandowską. Trenerka odpowiedziała

Aleksandra Żebrowska opublikowała zabawne wideo na Instagramie. Zestawiła nagranie Anny Lewandowskiej z jej urodzin, na którym trenerka z perfekcyjnie umięśnionym brzuchem tańczy i gwiżdże w tym samym czasie w rytm muzyki. Po chwili pokazała, jak u niej wygląda rzeczywistość, prezentując brzuch po porodach i trzymając w dłoni żółty gwiazdek.

Powrót do formy. Zaczynamy. Gwizdek by Ann - podpisała wideo celebrytka.

W komentarzach internauci nie ukrywali, że pomysłowe wideo Żebrowskiej rozbawiło ich do łez. Sama Lewandowska dodała swoje trzy grosze. Zapewniła przy tym, że Aleksandra ma zapewnione miejsce na jej obozie, na który jeździ również Małgorzata Rozenek.

Ola miejsce na obozie już masz! Siostra też. Zapraszam na gwizdek by Ann na Camp - napisała trenerka.

Anna Lewandowska wideo Aleksandry Żebrowskiej opublikowała również na InstaStories i dodała, że Żebrowska musi "poznać moc gwizdka".