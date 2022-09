Zeszłoroczny konkurs piosenki Eurowizja Junior 2021, który odbywał się w Paryżu, wygrała reprezentantka Armenii Maléna z piosenką "Qami Qami". Polska kandydatka Sara James zajęła wtedy drugie miejsce, choć po ogłoszeniu wyników na jaw wyszły pewne kontrowersje. Matka zwyciężczyni miała głosić w mediach społecznościowych, aby nie głosować na reprezentantkę naszego kraju. Sara James, choć nie wygrała konkursu i tak rozwija się muzycznie. Ostatnio wzięła udział w popularnym show "America's Got Talent!", gdzie doszła do finału. 25 września w finale "Szansy na sukces. Eurowizja Junior 2022" o możliwość reprezentowania kraju w konkursie Eurowizja Junior 2022 walczyło czworo dzieci. Dzięki widzom i jury programu (w którego skład wchodzili: Rafał Brzozowski, Viki Gabor i Marek Sierocki) wyłoniono kandydata.

Finał "Szansy na sukces". Wiemy, kto będzie reprezentował Polskę w konkursie w Armenii na Eurowiozji 2022

W niedzielnym, finałowym odcinku "Szansy na sukces" zaśpiewała czwórka dzieci: 14-letnia Natalia Smaś, która wykonała piosenkę "Rain on me" Ariany Grande i Lady Gagi, 12-letnia Ida Wargskog z piosenką "Arcade" Duncana Laurence'a, 13-letni Aleksander Maląg, który wykonał utwór Sary James z finału Eurowizji Junior 2021 "Somebody" oraz 11-letnia Laura Bączkiewicz z piosenką "Hold my hand" Lady Gagi. Do drugiego etapu przeszła najmłodsza kandydatka oraz Aleksander Maląg.

W drugim etapie kandydaci zaśpiewali kompozycje napisane specjalnie dla nich. Laura Bączkiewicz wykonała piosenkę "Lot na księżyc". 13-letni chłopiec zaprezentował utwór "On My Way". Widzowie i jury byli zgodni, wygrała Laura Bączkiewicz.

Kim jest Laura Bączkiewicz?

Dziesięcioletnia Laura Bączkiewicz pochodzi z Konina, a pierwsze kroki w muzyce zaczęła stawiać już w wieku czterech lat na deskach Konińskiego Domu Kultury. Aktualnie kształci się w Studiu Piosenki Estradowej Hit. Popularność zdobyła w piątej edycji "The Voice Kids", w której doszła do finału pod okiem Dawida Kwiatkowskiego. Już 11 grudnia 2022 roku będzie reprezentować Polskę w Eurowizji Junior 2022 w Armenii.