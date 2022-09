Hanna Bakuła w 2003 roku poddała się inwazyjnemu zabiegowi liftingu twarzy. Jak sama przyznała, zrobiła to, by zniwelować skutki wypadku samochodowego, w którym uczestniczyła kilka lat wcześniej. Zabieg wykonał doktor Adam Gumkowski. Po jakimś czasie malarka oskarżyła go o to, że za późno odkrył krwiaka i w nieodpowiedni sposób go usunął. Bakuła w mediach opowiadała o oszpeceniu twarzy, ogromnych dolegliwościach bólowych i gronkowcu, którym miała się zakazić. Zażądała wówczas odszkodowania opiewającego na kwotę 100. tys. złotych. Sądom zajęło dziewięć lat, by wyjaśnić tę sprawę. Uznano doktora Gumkowskiego za niewinnego zarzucanych mu czynów. Malarka w 2016 roku otrzymała sądowy nakaz publicznego przeproszenia lekarza za naruszenie jego dóbr osobistych poprzez rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji o zakażeniu gronkowcem. Jednak nie zrobiła tego do tej pory. Serwis Pomponik dotarł do sądowego postanowienia, z którego wynika, że Bakuła musi zapłacić Gumkowskiemu 1,5 tysiąca złotych za każdy dzień zwłoki z przeprosinami, co łącznie daje astronomiczną kwotę 750 tysięcy złotych. Malarka zabrała głos w sprawie.

Hanna Bakuła nie zgadza się z sądowym postanowieniem ws. naruszenia dóbr oskarżanego lekarza. Tłumaczy się

Serwis Pomponik ujawnił treść postanowienia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa z 2020 roku, w sprawie Hanny Bakuły. Malarka w ciągu sześciu lat nie przeprosiła doktora Gumkowskiego, za co ma zapłacić 750 tys. złotych.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa postanawia nakazać Hannie Anieli Lemaitre (z.d. Bakuła) zapłatę na rzecz Adama Gumkowskiego kwoty 750 tys. zł tytułem sankcji za niewykonanie w okresie od 29 grudnia 2020 r. do 12 maja 2022 r. obowiązku [...] w postaci prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 12 grudnia 2016 r. W ocenie Sądu skoro dłużnik nie wykonał obowiązku zgodnie z ust. 2 postępowania z dnia 19 listopada 2020 r., to taki stan rzeczy czyni zasadnym uwzględnienie wniosku wierzyciela o nałożenie na dłużnika obowiązku zapłaty kary pieniężnej za każdy dzień zwłoki - można było przeczytać w postanowieniu.

Gdy postanowienie ujrzało światło dzienne, malarka skontaktowała się z serwisem "Pomponik". Bakuław wydanym oświadczeniu twierdzi, że nie zasądzono, jakoby miała płacić odszkodowanie doktorowi Gumkowskiemu.

W nawiązaniu do nieprawdziwych informacji, publikowanych na zlecenie Pana Gumkowskiego, z którym od wielu lat jestem w sporze, informuję, że sąd nigdy nie zasądził wobec mnie odszkodowania w związku z naruszeniem dóbr osobistych pana Gumkowskiego - czytamy.

W dalszej części wyznała, że kwota 750 tys. złotych nie jest odszkodowaniem, ale nie zdecydowała się na to, by ujawnić, czego ma dotyczyć. Podkreśliła za to, że jest oburzająco wysoka. Przyznała również, że w jej odczuciu nie mogła się w pełni bronić:

Kwota 750 tys. zł, o której mowa w artykułach, nie jest odszkodowaniem dla pana Gumkowskiego, a ponadto jest rażąca i skandalicznie wysoka. Co więcej, nie miałam możliwości pełnej obrony swoich praw w postępowaniach, gdyż nie brałam nich udziału - korespondencja z nimi związana nie była do mnie faktycznie doręczona. Niemniej, jak tylko się o nich dowiedziałam, od razu podjęłam odpowiednie kroki prawne celem zmiany sytuacji i aktualnie czekam na wydanie rozstrzygnięcia - dodała malarka.

Wygląda na to, że po tylu latach trwania sporu, sprawa w dalszym ciągu nie ma końca.