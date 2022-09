Po tym jak Meghan Markle i książę Harry w styczniu 2020 roku podjęli decyzję o rezygnacji z funkcji wyższych rangą członków rodziny królewskiej, znaczy ciężar tych obowiązków spadł na księcia Williama i księżną Kate. Jak twierdzi ceniona brytyjska dziennikarka Katie Nicholl, przyszły następca tronu za sprawą "megxit'u" stracił nie tylko brata, ale i najlepszego przyjaciela. W książce "The Royals" Nicholl ujawniła, jak wyglądały relacje Meghan z królową Elżbietą. Ta miała być zaskoczona jej podejściem do personelu i udzieliła jej reprymendy.

REKLAMA

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Księżna Diana łamała królewski protokół. W tych sytuacjach nic dla niej nie znaczył

Zobacz wideo 19 września 2022 r. pożegnaliśmy królową Elżbietę II

Królowa Elżbieta była zaskoczona podejściem Meghan Markle do pracowników. Zbeształa ją

Brytyjskie media rozpisywały się o dramatach w rodzinie królewskiej w tygodniach poprzedzających ślub Meghan Markle i księcia Harry'ego. W 2018 roku pomiędzy amerykanką a księżną Kate miało dojść do sporu o to, czy córka księżnej powinna założyć rajstopy do kreacji, w której miała pokazać się na ceremonii. Rzekomo doszło też do kłótni o to, którą królewską tiarę Meghan będzie mogła pożyczyć od królowej.

ZOBACZ: Tę tiarę Meghan Markle chciała na swój ślub, ale królowa jej odmówiła. Klejnot dostała inna księżniczka

Jak się okazuje z publikacji "The Royals" Katie Nicholl, królowa miała zastrzeżenia do białej sukni ślubnej Meghan z Givenchy, którą zaprojektowała Clare Waight Keller.

Królowa była zaskoczona, że Meghan nosiła czystą biel w dniu ślubu. Być może jest to kwestia pokoleniowa, ale wierzyła, że jeśli byłaś już wcześniej zamężna, nie zakładasz bieli w dniu ślubu, co zrobiła księżna Kornwalii - mówi źródło pisarki.

Bezpośrednie podejście Meghan do pracowników zwróciło nawet uwagę królowej. Jak twierdzi dziennikarka, w dniach poprzedzającym ślub, Meghan udała się do zamku Windsor na degustację menu, co skończyło się ostrą wymianą zdań z członkiem personelu.

Meghan przebywała w zamku, aby spróbować niektórych potraw i powiedziała jednemu z cateringowców, że może spróbować jajka. Mocno się zdenerwowała, mówiąc, że danie miało być wegańskie i makrobiotyczne. Nagle weszła królowa i powiedziała: Meghan, w tej rodzinie nie rozmawiamy tak z ludźmi - czytamy.

Z publikacji dowiadujemy się również, że "megxit" był źródłem szczególnego bólu dla królowej, zwłaszcza w ostatnich latach jej życia.

Nie sądzę, by królowa kiedykolwiek naprawdę zrozumiała decyzję Harry'ego o odejściu z rodziny. Odwracanie się plecami od obowiązków jest całkowicie obce królowej i bardzo ją to wszystko bolało - mówiła Lady Elizabeth, która była kuzynką królowej.

Królewski biograf zdradza ostatnie życzenie Elżbiety II

Więcej zdjęć ze ślubu Meghan Markle i księcia Harry'ego znajdziecie w naszej galerii na górze strony.